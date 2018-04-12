即巿股評 港股直擊

中美貿易戰已見降溫，習大大博鰲論壇送大禮，侵侵收貨亦自覺貿易戰呢個回合贏得漂亮，其實中國對於經濟改革開放早已訂時間表，既然侵侵要為大選搞場大龍鳳，習大大跟佢亦算friend底，就係咁矣配合侵侵做埋呢場大龍鳳。阿Man晨早都話貿易戰不過係口水戰一場，而中美雙方即使早有協定亦唔會話過你知，大戶期指就借貿易戰消息將環球股市舞高弄低，若然真係貿易戰爆發而清倉離場，阿Man只能夠講句，「認真便輸了」。

不過侵侵嘅競選工程並未因貿易戰降溫而止步，同習大大做完場大龍鳳，矛頭又指向表現唔多老友嘅普京，要喺中東挑起戰火，雙方雖然未真正開炮，但擦槍走火少百免，地緣政治風險上升之下，金價跟油價坐直昇機，而美股隔晚則騰騰震，三大指數齊齊插水。不過港股表現相對冷靜，隔晚夜期跟ADR均見上升，而恒指今早亦高開196點，高見31094點，可惜高位乏承接，大低高開低走，盤中更一度低見30768點，曾失守20日線(30781點)。恒指中午報收30827點，跌69點；國指半日跌57點，報收12267點。港股暫時三萬一關得而復失，剛好50日線處於31003點，港股要繼續向前推進，非要重上呢個水平，否則可能要回調再下試20日線，甚至100日線(30549點)尋找支持。不過講到尾港股仍離不開區間上落，暫時鎖死喺29000至32000點呢三千點呢個框框之內，唔跌穿下面底位死唔去，但唔升穿32000點想再創新高又無機會。

前日習大大嘅博鰲論壇送大禮，刺激中資金融股做好，但噚日人行行長易綱宣布12條金融業開放措施，當中包括放寬銀行和保險業嘅外資限制，有分析認為對內銀內險帶來挑戰，同一個消息，做好做淡都係由大戶演譯。內銀跟內險股今日有回吐，不過阿Man認為內地金融業開放長遠係好事，作為長線投資，中資金融股仍然係可逢低吸納嘅股份。

雖然沙地阿美已表示今年未必作境外上市，但仍會喺沙地作境內上市，難得侵侵喺中東挑起戰火，正好畀呢班油王一個藉口托高油價。油價呢幾日持續上升，隔晚更升至超過三年高位，三桶油當然水漲船高，而油服務亦見資金炒作。

較早前遭花旗突然封殺嘅俄鋁(00486)獲俄羅斯官方表態支持，股價有所回升，但花旗制裁一日未解封，仍存在太多不明朗因素，當然唔建議沾手。不過就花旗今次對俄鋁嘅封殺，可見其霸道及無理之處，今日山姆叔叔可以咁樣停晒俄鋁嘅交易，難保呢一招唔會用於其他股份，尤其係中概股身上，難保侵侵又一日癲起上嚟，突然暫停阿里巴巴或百度嘅股份交易，估計阿爺有見及此，將會進一步加快推出CDR。而中概股跟科網獨角獸以CDR形式上市，最受惠當然係一眾內地投行，而當中最有實力者莫過於中金(03908)，雖然中金股價今日回頭，但相對噚日急升嘅成交相當有限，股價回調可能有係低吸好機會。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)