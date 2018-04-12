港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普警告快將向敍利亞發射導彈，美俄關係升溫，拖累隔晚美股回吐。港股連升4日後，今早先高後低，升至50天線見阻力。

恒指今早高開196點，報31094點創三周高，升返50天線(約31003點)，不過開市後升幅收窄，上午約11時後倒跌，半日收市前曾挫128點，見30768點半日低。恒指中午收報30827點，跌69點或0.2%，大市成交額545.65億元。

國企指數報12267點，跌57點或0.5%。

A股亦回軟，滬指跌0.6%；深成指跌0.42%。

藍籌股方面，昨日創新高的友邦(01299)回吐0.6%；騰訊(00700)跌1.3%。另外，中海外(00688)跌1.4%；碧桂園(02007)跌1.4%；銀娛(00027)菲律賓長灘島賭場項目遭叫停，半日跌1.5%；吉利(00175)跌2.1%。相反，滙控(00005)升0.1%；長和(00001)升0.6%；萬洲(00288)升2.2%；舜宇(02382)升2%。

焦點板塊

中資金融股：人民銀行行長易綱昨日在博鰲亞洲論壇宣布12條金融業開放措施，當中包括放寬銀行和保險業的外資限制，有分析認為對內銀內險帶來挑戰，板塊今早偏軟。內銀先高後低，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌0.4%；中行(03988)跌0.7%；招行(03968)跌1.2%。內險方面，平保(02318)跌0.5%；國壽(02628)跌1.1%；新華保險(01336)跌2.3%；太平(00966)跌2.7%；太保(02601)跌2.1%。

石油股：敍利亞升溫，加上沙地阿拉伯防空部隊周三在首都利雅得攔截一枚彈道導彈，相信由也門北部的胡塞(Houthis)武裝分子發射。中東局勢緊張，隔晚外圍油價創逾3年高，最新在亞洲時段續向上。中石化(00386)創近3年高，半日升1.6%；中石油(00857)升3.3%；中海油(00883)升3.7%；上石化(00338)升1.8%。油服股方面，中海油服(02883)升3.9%；中石化油服(01033)升2.8%；安東(03337)升2.7%；海隆(01623)升2.4%。

焦點股份

神威藥業(02877)：半日急升10.1%，報15.48元創近7年高，成交額6100萬元。摩根士丹利發表報告，把神威藥業評級由「減持」上調至「與大市同步」，目標價由6.5元上調1.54倍至16.5元。

俄鋁(00486)：獲俄羅斯官方表態支持，股價今早回升，曾升7.3%，半日升4.9%，成交額2.71億元。俄羅斯財長西盧安諾夫(Anton Siluanov)表示，政府將向俄鋁提供短期流動性及其他援助，以助其應對美國制裁。

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