訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌69點 石油股標青

放大圖片

敍利亞局勢升溫，美俄關係緊張，隔晚美股回吐。港股今早高開低走，於廿天線附近爭持。

恒指今早高開196點，報31094點創三周高，升破50天線(約31003點)，惟開市後隨即掉頭回落，臨近中午收市最多倒跌128點，低見30768點，輕微跌穿廿天線(約30781點)。恒指中午報30827點，跌69點或0.23%，成交額545.65億元。

國企指數報12267點，跌57點或0.47%。

藍籌股方面，萬洲國際(00288)反彈2.24%; 港交所(00388)受制廿天線，半日無升跌; 友邦(01299)上日創新高後回軟，跌0.56%; 騰訊(00700)下試10天線，跌1.29%; 舜宇光學(02382)回升1.96%。

地緣政治局勢緊張，推升外圍油價。石油相關股份再度走高，中海油(00883)及中石油(00857)升至逾兩個月高位，半日分別升3.66%及3.25%。另外，中海油田服務(02883)及安東油田(03337)則分別升3.86%及2.65%。

軍工股逆市造好，中航科工(02357)回升至10天線，漲1.28%; 中國航空工業(00232)創近3周高，升2.9%; 另外，中船防務(00317)亦升0.93%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。