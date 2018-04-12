即巿股評 港股直擊

噚日朝早恒指一支大陽燭飆咗上去，基於衝力太強嘅關係， 由開市首5分鐘開始到10點5分到，恒指出現回落，有心捉住個市嘅呢個時候絕對係一個落場靚位；期後大市慢慢向上行，喺11點35到再做多次day high，高見31021點，若然真係晨早入咗恒指牛嘅話，一個朝早就已做完咗個Trade，可以等食lunch。

Miss咗都唔緊要，事關喺下晝2點25分嘅時候，恒指升幅再見收窄，呢個時候嘅5分鐘見SlowSTC(14,3)出現超賣，噚日文中介紹嘅恒指牛(59907)可以落場，雖則到臨收市前個市都無咩表示，但係小注揸到今朝嘅話，見到恒指升196點開市，我諗你都將隻恒指牛收割咗啦。

再睇今日個市，恒指暫時呈高開低收格局，今朝開市嘅31094點亦係暫時(截至10點26分)嘅高位，呢個水平亦都升穿咗條50天線(31006點)，講得個格局係高開低走，咁就梗係再次失守條50天線啦，雖然係咁，但係依家恒指嘅水平仲係喺保歷加上升通道之餘，仲築起咗條「上升通道」。下方技術指標SlowSTC(14,3)同MACD已經明顯地發出看好嘅訊號，14RSI則處於中軸水平，至於DMI啦喎，ADX同恒指此前嘅升勢雖然有背馳，但+DI剛抽升穿-DI，即係話連DMI都發出看好訊號，只係可能上升嘅力度唔係咁強啫；唔緊要嘅，捉得到大概嘅方向都唔會死得去邊嘅。

依家10點47分，恒指現報30972點，暫時嘅高位仍然係今朝開市嘅31094點。用呢個點數度上去恒指牛熊證街貨圖嘅話，31000至31099點嗰535張期指其實已經被食得七七八八；上望重貨區就係31300至31399點，呢度有1163張期指(好耐都無見過千張啦)，只要大市由高位向上行多305點嘅話，就可以上得到呢個重貨區，計埋沿途殺落嘅熊證， total有2216張期指。

用同樣嘅點數(即305點)，用恒指暫時做過嘅低位30916點開始下計行，即到30611點，呢個點數度落恒指牛熊證街貨圖嘅話，其實連最貼價嘅30100至30199點都未掂到，而同時呢度只係得449張期指咁大把。

技術分析走勢再加埋個恒指牛熊證街貨圖，恒指牛(59809)，收回價30075點，同現價有逾900距離，見恒指5分鐘圖超賣先好入市，小注呀記得！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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