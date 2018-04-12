港股直擊 即巿股評

神威藥業(02877)急漲，暫時最多升9.8%，見15.44元創近7年高，現升9.3%，成交額4930萬元。

摩根士丹利發表報告，把神威藥業評級由「減持」上調至「與大市同步」，目標價由6.5元上調1.54倍至16.5元。

大摩認為神威藥業基礎正改善，今明兩年將出現轉向，內地約10個省份取消對「神威」品牌中藥注射劑的報銷限制，而配方顆粒業務因產能擴展而有強勁前景提升今明兩年盈利預測46%及87%。

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