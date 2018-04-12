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菲律賓叫停銀娛長灘島建賭場項目

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為了保護熱門旅遊景點長灘島(Boracay)的生態，避免被進一步破壞，菲律賓決定擱置澳門的銀河娛樂(00027)在當地投資額高達5億美元(約39億港元)的賭場項目。

菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)的發言人表示，面對環境危機，長灘島將不會新建任何賭場。

長灘島近年遊客愈來愈多，酒店等旅遊基建設施快速但無序地發展，絕大部分酒店與度假村未有按規定建設處理裝置，任由污水直接排出大海。同時，當地每天產生逾100噸的垃圾中，只有不足三成運出島外處理，其餘只被草草掩埋，使當地環境污染問題嚴重。

杜特爾特近月已多次批評旅遊業者不守規則，令環境急劇惡化，更把長灘島形容為「化糞池」(cesspool)。

菲律賓政府月初宣布，本月26日起對長灘島封島半年，以鐵腕手段整頓因旅遊業開發而被破壞的生態環境。多家航空公司即時削減來往該地航班，酒店亦開始安排旅客退款及更改預訂。旅遊業界人士估計，封島將令他們損失慘重。

銀娛於上月公布，已獲菲律賓娛樂和博彩公司(PAGCOR)發出臨時博彩牌照。早前銀娛已宣布將會夥拍Leisure & Resorts World Corporation在長灘島興建賭場度假村，投資額達5億美元。

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