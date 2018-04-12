港股直擊 即巿股評

港股連升四日，不過大市升勢並不全面，外圍雜音仍多，地緣政治因素影響投資氣氛，料恒指短期在三萬一關附近爭持。

隔晚美股結束兩連升，尾段走低，道指收市跌218點或0.9%，報24189點；納指收跌0.36%，報7069點；標普500指數收跌0.55%，報2642點。地緣政治因素的憂慮再度籠罩市場。特朗普發表推特暗示即將對敘利亞發起導彈襲擊。美國軍事打擊敘利亞巴沙爾政權的可能性似乎正在增大。

在上周六敘利亞發生疑似化學武器攻擊事件、造成大量大馬士革平民傷亡後，外媒報道稱，特朗普政府或考慮在72小時內行動，行動選項包括襲擊敘利亞軍方的總指揮部、以及打擊阿薩德政府的化武據點等等。但如果美國軍事打擊敘利亞，美國可能陷入與支持巴沙爾政權的俄羅斯政府之間的衝突。

受此消息影響，黃金和美國國債等避險資產的價格有所上漲。金價創兩個半月收市新高。紐約6月份期金每安士收報1360美元，升14.1美元，升幅1.1%。

此外，聯儲局周三公布的會議紀要顯示，官員們在3月會議上傾向於略微加快貨幣政策收緊步伐，因為他們對增長前景和實現通脹目標的信心均有所增強。

倫敦基本金屬方面，LME期鋁收漲2.16%，報2248.5美元/噸。期鋅收漲0.62%，期鎳收漲0.95%。LME表示，自4月17日開始，限制使用俄羅斯鋁業生產的鋁。此前美國宣布對俄鋁實施制裁。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.99元，較本港上日收市升0.74元；騰訊(00700)ADR收報417.22元，跌2.38元；國壽(02628)ADR收報21.96元，跌9仙。「三桶油」續升，中海油(00883)ADR收報12.24元，升0.22元；中石油(00857)ADR收報5.64元，升0.11元；中石化(00386)ADR收報7.54元，升0.14元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報73.79元，升9仙；聯通(00762)ADR收報10.2元，升0.1元。

ADR港股比例指數報30987，較周三恒指收市升89點或0.29%。港股昨日曾升292點，見31021點，重上三萬一，收報30897點，升168點或0.6%，創3月22日以來、近三周收市高；連升4日累飆1379點或4.7%，不過昨日下跌股份比例為52%，上升股比例為48%，反映大市升勢未見全面。市寬向好，股價高於50天線比率的中線市寬上升0.6個百分點至39.2%，逼近支持區頂部。恒指短期阻力參考31500至31600點之成交密集區。

港元兌美元觸及7.85關口，刷新33年新低，並觸及弱方兌換保證，留意金管局會否需要在7.85元水位沽美元買港元，維持在聯滙制度下之滙率。

焦點股份

民生銀行(01988):公布將去年下半年的派息，調整為每十股派0.9元人民幣，即每股派發9分人民幣，每十股資本公積轉贈兩股。公司在上月30日公布去年業績，計劃每十股派息0.3元人民幣，每十股送兩股紅股。

香港醫思醫療(02138)：預期截至3月底止年度，銷售合約增長不少於四成。公司指，銷售合约的增長，尤其是國內顧客銷售合约的增長。

宏安地產(01243)：以8.673億元投得青衣寮肚路住宅地，市場人士指屬估值上限。