今日 07:53
重要通告
港股直擊
寶龍地產(01238)宣布，全資附屬上海寶龍獲中證監核准發行面值總額不逾30億元人民幣的公司債。
是次債券採用分期發行方式，首期於12個月內完成，其餘各期24個月內完成。
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