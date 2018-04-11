重要通告 港股直擊

星辰通信(01155)公布，董事會已獲悉執行董事兼主席戴國良，已將Oriental City的公司全部股本及一筆24.99萬元股東貸款，以總代價4000萬元，轉讓予Long Flourish。

Oriental City目前持有該公司約1.69億股，相當於該公司已發行股本約20.1%。

交易完成後，Oriental City由Long Flourish擁有全部權益，而Long Flourish則由黃翎沖全資擁有。戴國良不再是Oriental City的股東，並不再對股份擁有任何權益。