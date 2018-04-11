重要通告 港股直擊

中國置業投資(00736)公布，預期截至今年3月底止年度，將錄得重大虧損，去年同期亦虧損1653萬元。

該公司指出，有關重大虧損主要由於已變現及未變現之上市證券投資虧損淨額約1.36億元。