港股直擊 即巿股評

隔晚美股急漲，中美貿易摩擦緩和，道指飆428點，納指更抽升2%。港股三日進賬1210點後，今日進一步造好，不過收市受制三萬一水平，下跌股份比例亦較高。

恒指今早高開32點，開市後曾升206點，其後急回，曾倒跌5點，見30723點全日低，之後回勇，突破20天線(約30813點)後，升勢進一步擴大，曾升292點，見31021點，重上三萬一，中午升231點，波幅上午成形。大市午後升幅收窄，於30900點附近爭持。恒指收報30897點，升168點或0.6%，創3月22日以來、近三周收市高；連升4日累飆1379點或4.7%。大市今日下跌股份比例為52%，上升股比例為48%。

全日成交額1329.77億元，較上日減少約53.71億元。

國企指數收報12324點，升不足1點，勉強4連升。

恒指即月期貨收市升130點或0.42%，報30891點，低水7點。

A股連升3日，滬指升0.56%；深成指升0.4%。兩市成交額約4817億元人民幣。人民銀行行長易綱今早在博鰲論壇發言，觸及多個經濟政策層面，包括人行未來期望把雙軌利率合併成一條，成為市場化利率；中國貨幣政策聚焦國內宏觀經濟形勢，服務實體經濟；滙率由市場供需決定，不會以以貶值應對貿易爭端；銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制，允許外國銀行同時設立分行和子行。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌80點，報24271。

藍籌股方面，易綱提到對商業銀行新發起設立的金融資產、投資公司和理財公司的外資持股比例不設上限，並全面取消外資保險公司設立前需開設兩年代表處的要求，友邦保險(01299)午後曾升5.4%，見72.1元創上市新高，收市升4.7%，為升幅最大藍籌，貢獻大市124點，成交額38.54億元。

另外，騰訊(00700)升0.6%；滙控(00005)升0.7%。隔晚油價升逾3%，布蘭特創逾3年收市高，外圍油價最新在亞洲時段偏軟，「三桶油」以中海油(00883)升4.2%表現最好。相反，中移動(00941)跌0.9%；聯通(00762)跌1%；萬洲(00288)跌2%；電能(00006)跌2.1%；手機設備股方面，舜宇(02382)上月手機鏡頭模組出貨量按月跌5%，收市跌3.4%；瑞聲(02018)上日顯著反彈，今日收跌2.3%。

焦點板塊

中港金融股：易綱宣布 5月1日起，「滬股通」及「深股通」每日額度擴大至520億元人民幣，南向「港股通」每日額度擴大至420億元人民幣，港交所(00388)行政總裁李小加表示歡迎，認為舉措及時回應不斷變化的市場需求，港交所曾升3.7%，收市升1.5%。本地業務為主的券商亦向上，國泰君安國際(01788)升1.7%；耀才(01428)升1.1%；第一上海(00227)升8.6%；結好金融(01469)升10.8%；時富金融(00510)飆升20.7%；金利豐金融(01031)升1.8%；英皇證券(00717)升6.6%；南華金融(00619)升14.3%。另外，中資金融股個別走，建行(00939)反覆低收0.4%；工行(01398)升0.4%；中行(03988)跌0.2%；平保(02318)和國壽(02608)升約0.2%；信行(00998)曾升4%，收市升2.5%。

體育用品及服裝股：安踏體育(02020)公布首季銷售額後，獲大摩和滙證升目標，股價創上市新高，收市升10.9%。其他體育用品股方面，李寧(02331)升2.7%；361度(01361)升3.6%；特步國際(01368)創近6年高，收市升3.7%；昨日因寶勝(03813)私有化失敗而急挫的寶勝和裕元(00551)分別回升5.8%和2.3%。另外，申洲國際(02313)創新高，收市升1.9%。

醫藥股：今日表現兩極，國藥(01099)發盈警，收市插16.9%；上海醫藥(02607)跌4.9%；華潤醫藥(03320)跌3.3%；石藥(01093)跌2%；三生(01530)跌1.5%；康哲藥業(00867)跌2.6%；中國中藥(00570)跌4.1%；石四藥(02005)破頂後回吐4.2%。相反，藥明生物(02269)曾升4.2%創上市新高，收市升2.5%；愛康醫療(01789) 購骨科公司，收市升2%；新世紀醫療(01518)升2.3%。

汽車股：國家主席習近平昨日表示，今年儘快降低進口汽車關稅，並進一步放寬汽車業外資股比限制，多隻車股今日續受壓，華晨(01114)曾挫5.9%，收市跌4.8%；長汽(02333)跌0.1%；廣汽(02238)跌2.4%；吉利(00175)亦回吐1.7%。昨日急跌的北汽(01958)回升1.8%。昨日受捧的汽車零售商方面，中升(00881)創新高，收市倒跌0.7%；永達汽車(03669)升2.5%；美東汽車(01268)創新高後，收市倒挫5.1%；和諧(03836)跌2.6%；正通汽車(01728)跌1.1%。

焦點股份

俄鋁(00486)：因大股東受美國制裁，或致技術性違約，股價早前兩日已累挫近55%。今日一度回升一成，其後倒挫半成見2元逾兩年低，收市要跌1.9%，成交額6.16億元。

新天綠色能源(00956)：首季完成發電量按年增長40%；完成售氣量按年增加65.1%。股價創逾44個月新高，收市升6%，成交額1.99億元。

H&H國際(01112)：今早市前成交額達10.51億元，成交量1830萬股，股價收市挫7.4%，成交額達15.4億元。集團公布，接獲控股股東合生元製藥通知，合生元製藥相關少數股東建議，以每股57.5元的作價，配售合共1800萬股，完成後持股將由70.59%降至67.77%。

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