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今日 14:32 港股直擊 即巿股評

大市升勢急回 華晨再挫近6%

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港股上午曾升292點，見31021點近三周高，午後升勢回順，較暫時高位蒸發逾半升幅。截至下午約2時27分，恒指報30855點，升126點或0.4%，大市成交額990.58億元。

國企指數報12316點，跌7點或0.1%。

A股升幅亦收窄，滬指升0.38%；深成指升0.32%。

美國道指期貨最新跌75點，報24276。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾僅升0.2%，報417.4元，現升0.4%，報419元。

科技製造股逆市軟，手機設備股普遍回吐，瑞聲(02018)跌2.9%；舜宇(02382)跌3%；高偉(01415)跌1.4%；信利(00732)跌2.4%。相反，通達(00698)升3.9%；比亞迪電子(00285)升2.5%；丘鈦(01478)升0.4%。

中芯(00981)跌0.4%；ASM太平洋(00522)跌0.8%；鴻騰(06088)跌0.9%。

國家主席習近平昨日表示，今年儘快降低進口汽車關稅，並進一步放寬汽車業外資股比限制，多隻車股續受壓，華晨(01114)曾挫5.9%，現跌5.2%；長汽(02333)跌0.8%；廣汽(02238)跌3.6%；吉利(00175)亦回吐1.9%。北汽(01958)表現較好，回升1.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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