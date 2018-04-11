港股直擊 即巿股評

隔晚美股顯著造好，道指收市飆升428點，納指更彈升2.07%。港股三連升累飆1210點後，今早進一步挑戰三萬一水平。

恒指今早高開32點，開市後曾升206點，其後急回，曾倒跌5點，見30723點半日低，之後回勇， 突破20天線(約30813點)後，升勢進一步擴大，曾升292點，見31021點，重上三萬一，創3月22日以來、近三周高。恒指中午收報30960點，升231點或0.8%，大市成交額753.79億元。

國企指數報12338點，升64點或0.5%。

A股造好，滬指半日升0.9%；深成指升0.76%。人民銀行行長易綱在博鰲論壇上宣布，為完善內地與香港股市，今年5月1日起，互聯互通每日額度擴大至4倍。「滬股通」及「深股通」每日額度由130億元人民幣擴大至520億元人民幣，南向「港股通」每日額度由105億元人民幣擴大至420億元人民幣。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1%；友邦(01299)彈升3.1%；滙控(00005)升1.1%。隔晚油價升逾3%，當中布蘭特創逾3年高，外圍油價最新在亞洲時段偏軟，「三桶油」半日升1.2%至3.8%。相反，中移動(00941)跌1.1%；聯通(00762)跌2.1%；吉利(00175)跌1.7%。

焦點板塊

中港金融股：港交所(00388)行政總裁李小加歡迎擴大滬深港通每日額度，認為舉措及時回應不斷變化的市場需求，港交所曾升3.7%，半日升3.1%。本地業務為主的券商亦向上，海通國際(00665)升1%；耀才(01428)升1.1%；第一上海(00227)升2.5%；結好金融(01469)升15.4%；時富金融(00510)升6.4%；金利豐金融(01031)升2.7%。另外，中資金融股今早亦領漲大市，建行(00939)升0.6%；工行(01398)升1%；中行(03988)升0.7%；平保(02318)升0.8%。

體育用品及服裝股：安踏體育(02020)首季安踏品牌產品零售額，按年增20%至25%；其他品牌產品零售額按年飆升80%至85%，股價創上市新高，半日升9.5%。其他體育用品股方面，李寧(02331)升3.1%；361度(01361)升6.4%；特步國際(01368)創近6年高，半日升3.9%；昨日因寶勝(03813)私有化失敗而急挫的寶勝和裕元(00551)分別回升5.8%和2.1%。另外，申洲國際(02313)創新高，半日升4.2%。

醫藥股：今早表現兩極，國藥(01099)發盈警，半日插16.3%；上海醫藥(02607)挫5.8%；華潤醫藥(03320)跌4.2%；石藥(01093)跌1.1%；三生(01530)跌2.2%；康哲藥業(00867)跌2.2%；中國中藥(00570)跌3.2%；石四藥(02005)破頂後回吐4.2%。相反，藥明生物(02269)曾升4.2%創上市新高，半日升2.9%；愛康醫療(01789) 購骨科公司，半日升3.3%；新世紀醫療(01518)升4.1%；泰凌醫藥(01011)漲7.8%。

焦點股份

俄鋁(00486)：因大股東受美國制裁，或致技術性違約，股價早前兩日已累挫近55%。今早一度回升一成，半日仍要跌2.4%，成交額4.36億元。

新天綠色能源(00956)：首季完成發電量按年增長40.02%；完成售氣量按年增加65.14%。股價創逾44個月新高，半日急升10.3%，成交額1.08億元。

H&H國際(01112)：今早市前成交額達10.51億元，成交量1830萬股，股價半日挫7.7%，成交額達13.71億元。集團公布，接獲控股股東合生元製藥通知，合生元製藥相關少數股東建議，以每股57.5元的作價，配售合共1800萬股，完成後持股將由70.59%降至67.77%。

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