港股直擊 即巿股評

恒指半日升231點 友邦漲逾3%中美貿易摩擦緩和，刺激隔晚美股三大指數顯著回升。港股今早亦反覆造好，一度突破三萬一關。

恒指今早高開32點，開市後曾飆升206點，見30935點創逾兩周高，重上20天線(約30822點)，其後急回，曾倒跌5點，見30723點半日低，惟低位見支持回勇，最多曾升292點，高見31021點。恒指中午收報30960點，升231點或0.75%，成交額753.79億元。

國企指數報12388點，升64點或0.52%。

藍籌股方面，「三桶油」造好，中海油(00883)及中石油(00857)分別升3.81%及3.75%，中石化(00386)則升1.22%; 友邦(01299)領漲大市，創70.65元新高，今早則升3.14%; 港交所(00388)漲3.14%; 騰訊(00700)升0.96%。

外圍油價急升，油服股顯著造好。安東油田(03337)創逾兩個月高，今早飆4.67%; 中海油田(02883)反彈6.16%; 另外，巨濤(03303)及宏華(00196)分別升3.85%及2.53%。

體育用品股落鑊，安踏(02020)首季自家品牌零售額按年升逾兩成，今早創46元新高，半日則漲9.51%; 361度(01361)見近1個月高，大升6.37%; 另外，特步(01368)及李寧(02331)分別升3.92%及3.12%。

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