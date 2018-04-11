即巿股評 港股直擊

噚日恒指又發力向上飆，日線圖見支大陽燭穿晒10同100天線，高位剛好有條20天線遮住個頂，唔緊要呀，因為揀出嚟嘅恒指牛(68058)做即日鮮嘅話，點都有十格八格食；chur盡啲食廿格都可以。

今朝恒指又報升，不過只係得33點咁大把；開市之後至依家10點1分，恒指最高做過30935點，叫做升穿咗條20天線(30811點)，不過依家又回返落去30746點水平，即係同開市個位差唔多，so far日線圖上呈「倒T星」。

噚日講過前日我哋位燈神同事Wilson趁個市朝早升逾600點時拿拿聲掉走佢隻揸咗唔知幾耐嘅比亞迪(01211)，到噚日下晝習大大喺博鰲亞洲論壇上宣布一系列對外開放新舉措，主要涉及金融、汽車等行業，其中有提及到話放寬汽車業外資限制，換言之即係增加自家品牌嘅內地汽車生產商嘅競爭，呢單嘢車股各有異動，比亞迪咁大隻都要以陰燭收市，「明明噚日(前日)你話放走晒架？你想撈呀？」我八掛一問「唔係呀！仲有一手未放呀。」我明白有啲事係應該要「留一手」嘅；但若然你同條仔/女「分手」嘅話，因咩事要「留一手」呢？唔係應該「分手要狠」架咩？你唔好話我知依家新一代嘅年青人係興「掟煲唔掟蓋」。

唔理佢哋啦，睇返恒指日線圖，依家10點13分，恒指做緊30783點，仲係喺條20天線附近遊走，亦即係話恒指現水平上返到條保歷加通道中軸，對上一次恒指係呢個度hea係3月27日嘅事，而呢個位置正正係由3月22日開始形成嘅下跌裂口嘅底部(30985點)，裂口頂就係31018點，雖然只係一個小小嘅裂口，但一日未補完，一日都仲有補返嘅可能。

依家10點20分，恒指報30851點，升122點，暫時高位仍然係今朝mark好嘅30935點，其實今朝恒指上到呢個位即係代表佢食晒30800至30899點呢堆熊證街貨，呢度有相當於640張期指，再向上行多200點嘅話，即到30900至30999點，同31000至31099點，呢兩個100點範圍每度各自有638張同779張期指，算係又貼又重嘅街貨啦。

至於下方牛證，最貼價嘅係30000至30099點，呢度有相當於337張期指，再落多100點嘅話，即係29900至29999點，呢度得185張期指，又遠又少，浪費時間。

恒指牛(59907)，收回價30000點，同現價有逾700點，成交活躍且接近40倍槓桿，算不錯。

唉…月底要搬公司，好煩；返慣港島區架嘛，搬去九龍唔係問題，都真係唔好搬到咁隔涉先得架…都係時候幫自己再籌組吓啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]