港股直擊 即巿股評

中美貿易摩擦緩和，刺激隔晚美股三大指數顯著造好，道指收升428點或1.8%，報24408點。港股三日累漲千二點後，今早甫開一度升逾兩百點，在三萬一關前遇阻力。

恒指高開32點報30761，升幅隨即擴大，暫時見最多升206點，高見30935；之後升幅收窄，截至10時1分，恒指倒跌5點報30723。

國企指數高開24點報12349，最新倒跌49點報12274。

美國科技股普漲，帶動騰訊(00700)今早領漲大市，曾升2%高見425.6元，最新升0.8%報420.6元。

滙控(00005)昨日在港舉行非正式股東會，管理層表示可見將來維持年度派息水平，又稱回購政策不變，股價最新升0.5%報75.05元。

平保(02318)昨日升半成，今早回吐，現報83.8元，跌0.8%。

油價急升，布蘭特期油創逾3年收市新高。中石油(00857)一度升逾4%，「三桶油」暫時表現最好。中海油(00883)升近3%報11.88元。

舜宇光學(02382)3月手機鏡頭出貨量按年增長50.6%，股價今早高開1.8%報161元，最新倒跌2%報155元。

個股方面，國藥(01099)料首季少賺三成，股價甫開大跌一成八，最新跌近一成二報37.75元。