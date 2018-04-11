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今日 09:27 港股直擊 即巿股評

恒指高開32點 中海油高開近3%

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中美貿易摩擦緩和，刺激隔晚美股三大指數顯著造好，道指收升428點或1.8%，報24408點。港股三日累漲千二點後，今早輕微高開。

恒指高開32點報30761；國企指數高開24點報12349。

騰訊(00700)高開0.9%報421元。

滙控(00005)高開0.4%報75元。

油價急升，中海油(00883)高開2.9%報11.88元，「三桶油」暫時表現最好。

舜宇光學(02382)3月手機鏡頭出貨量按年增長50.6%，股價今早高開1.8%報161元。

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