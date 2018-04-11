即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開高走，全日波幅643點。恒指收報30728點，升499點或1.65%，成交金額1383.48億。國指收報 12324點，升251點或2.08%；上證收報3190點，升52點或1.66%。三項指數都向好，以國指表現較佳。

恒指呈3連陽走勢，重上100 SMA，補回部分3月28日出現之下跌裂口。MACD快慢線負差距收窄，走勢喘穩。全日上升股份917隻，下跌655隻，市況未如指數般強。

國家主席習近平在博鰲亞洲論壇中表示，內地不追求貿易順差，真誠希望擴大進口，也承諾持續深化改革開放、大幅放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境與加強保護智慧財產權。

他表示內地將大幅度放寬市場准入。包括2017年底宣布放寬的銀行、證券、保險行業外資參股限制今年要確保落實，同時加快保險業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在中國業務範圍。

他並強調，這些對外開放重大舉措將盡快落實，「宜早不宜遲，宜快不宜慢」，屆時中國對外開放「一定會打開一個全新的局面」。

習近平還表示，將加快加入世界貿易組織「政府採購協定」行程，並呼籲已開發國家放鬆對大陸高技術產品的出口管制。

美國總統特朗普盛讚習近平有關貿易問題的表態。白宮新聞秘書桑德斯稱，習近平的講話發出了「邁向正確方向的非常好的訊號」，但美方也希望看到中方 「切實的步驟和切實的行動」。中美雙方言論令貿易戰陰霾降溫，利好美股三大指數表現。今早亞太股市個別發展，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指走勢向好，有望挑戰20 SMA(約30842)和50 SMA(約31080)。

個股介紹：

招商局置地(00978)的主要業務為在佛山、廣州、重慶、南京及句容及西安擁有27個房地產開發項目，主要集中開發住宅物業以及住宅及商業綜合物業，產品類型包括公寓、別墅、辦公樓及零售商舖等。

集團在2017財年錄得營業額173億元(人民幣．下同)，增長49%，主要由於2017年竣工及交付之總建築面積增長。期內溢利29.29億元，增長164%；股東應佔溢利16.38億元，增長102%。集團連同其聯營公司及合營企業實現合同銷售總額為241.57億元，增長51%。合同銷售總面積為138.3萬平方米，增長17%。平均售價約為每平方米17472元，增長約30%。

集團現價市盈率為3.997倍，周息率6.024%。股份上日收報1.66港元，上望1.9港元，止損設於1.57港元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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