港股直擊 即巿股評

港股三日累漲逾千二點，中美貿易摩擦緩和利好市場氣氛，恒指短期或反覆挑戰50天線約31000點關。

隔晚美股三大指數顯著造好，道指收升428點或1.8%，報24408點；納指收漲2.1%，報7094點；標普500指數收漲1.7%，報2656點。汽車、石油和科技股領漲。

博鰲論壇上中方的表態緩解了市場對貿易戰的憂慮情緒。國家主席習近平表示，中國計劃允許外國企業在更大程度上參與中國金融與製造業行業；承諾削減汽車進口關稅、加強智識產權保護及其他一些措施。儘管許多措施都是之前曾經宣揚過的，但其講話沒有使中美貿易摩擦升級，令市場為此感到高興。

此後白宮貿易顧問納瓦羅表示，與中國貿易談判的大門敞開，關稅威脅是否傷害市場是可商榷的。

受貿易戰憂慮減輕的影響，美國飛機生產商波音的股價大漲3.83%。美國汽車類股大漲，特斯拉升25.2%，通用汽車收升3.3%，福特升1.8%。

Facebook行政總裁朱克伯格出席美國參議院司法委員會，和商務委員會舉行的聯合聽證會，再次就數據洩漏，和平台被外國勢力利用試圖影響美國大選等問題道歉，但他就迴避加強監管的問題。他一改以往穿著風格，以西裝領帶的正式服裝，神色自若接受議員質詢，投資者對他表現表示歡迎。Facebook收升4.5%，創2016年4月28日以來最大單日升幅，報165.04美元。

國際油價上升，沙地暗示希望實現80美元的油價水平，布蘭特期油突破每桶71美元，紐約期油升超過3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.76元，較本港上日收市升1.06元；騰訊(00700)ADR收報420.35元，升3.15元；國壽(02628)ADR收報21.95元，跌5仙。「三桶油」抽升，中海油(00883)ADR收報11.81元，升0.27元；中石油(00857)ADR收報5.48元，升0.15元；中石化(00386)ADR收報7.5元，升0.12元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.07元，跌0.33元；聯通(00762)ADR收報10.26元，升6仙。

ADR港股比例指數報30884，較上周二恒指收市升155點或0.5%。恒指昨日午後升幅擴大，曾飆升577點，見30806點為兩周新高，收報30728點，升499點或1.6%；連升三日累飆1210點或4.1%，以內房、手機設備股及食品消費股表現較突出。市寬全線上升，股價高於50天線比率的中線市寬上升1.8個百分點，去到38.6%，不過仍未走出40的支持區頂部。恒指短期阻力參考50天線約31030點附近水平，支持位為100天線約30500點附近。

焦點股份

舜宇光學(02382)：公布3月手機鏡頭出貨量6069萬件，按年增長50.6%，按月則升11.3%；期內，車載鏡頭出貨量285.8萬件，按年上升10.5%；按月升13.5%，主要是2月受春節假期影響出貨量有所減少；手機攝像模組出貨量按年升6.9%，按月跌5%。舜宇昨日升4.5%收報158.2元。

中國海外(00688)：公布首3個月累計，合約物業銷售約658.26億元，按年增加15.16%。

國藥控股(01099)：預期截至今年3月底止，第一季淨利潤按年減少約30%。

華泰證券(HTSC)(06886)：公布3月淨利潤19.56億元人民幣，按年減少20.3%。

海通證券(06837)：公布3月淨利潤7.91億元人民幣，按年跌11.9%。

華能新能源(00958)：公布3月完成總發電量約248.32萬兆瓦時，按年增長20.7%。其中，風電發電量增長20.9%，太陽能發電量增長17.7%。

新天綠色能源(00956)：公布今年首季完成發電量約250.94萬兆瓦時，按年增長40%。

安踏體育(02020)：公布今年首季安踏品牌產品之零售金額，按年增20%至25%。 首季度，集團其他品牌產品之零售金額，按年升80%至85%。