即巿股評 港股直擊

上篇文章開宗明義：「否極泰來將迎反彈」，在資訊爆炸的年代，不看內文就知觀點。

而恰恰上文出版於4月4日早上，當日大跌661點最低見29518，清明長假前一片淒慘。股評都沒有了心情！

可是又就是當日的這種看似破位下跌卻造成了見底反轉，到今日不但指數收回了4月4日跌幅更加接近了3月底的反彈高位，大概率漲穿該位置，日線圖就形成了反轉形態，後市轉趨看好。

「否極泰來」是港股身上屢試不爽的入市技巧。如果有認真研究過港股指數，就應當會發現每逢跌勢末端，經常出現突然加速大陰燭下跌，按照傳統技術分析極度看淡，卻造就市場見浪底而出現強勁反彈甚至升浪的例子就非常多。

掌握了正確的圖表分析方法後，最好就是再配合江恩理論及其他時效分析方法。

我們有底氣4月4日見底前說「否極泰來」，基於，其一，市場周期來臨利好後市；其二，市場價格呈現和諧比例。再配合情緒指標，為我們捕捉先機。

接下來，市場依然有進一步反彈的空間和時間，亦存在組織升浪的可能。這些可能性要在下月揭曉，始終，按照月報所講，四月更加多是過渡性質，反彈的形態是多變的。應對的方法就是不變應萬變，水到渠成等待交易的契機出現！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。