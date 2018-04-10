即巿股評 港股直擊

期指本周初延續上周五反彈的勢頭，計及上周五，於短短3個交易日內反彈逾1300點。期指周一高開後曾一度升超過700點，惟午後升幅收窄，最終全日升446點，收報30283點。

昨日期指升勢延續，低開百餘點後便反覆向上，愈升愈有，更曾一度升超過500點，高見30816點，最終仍能以接近全日高位收市，報30761點，升478點。而大市成交明顯較之前有所增加，昨天成交額約1383億元。

中美貿易爭拗持續，雖然上周五傳出美國正研究推出新一輪針對中國價值1000億美元貨品的關稅措施，一度令市場的憂慮升溫，惟於上周六美國總統特朗普又於社交平台稱自己與國家主席習近平是永遠的朋友，同時稱兩國皆有美好的將來，頓時令市場對相關的情況看法轉樂觀，令近日環球股市展開新一輪反彈。

近日又傳出內地正研究循序漸進式的讓人民幣貶值以抗衡美國的關稅政策，反映貿易戰開始有擴散的跡象，再加上突然緊張的美俄關係及敍利亞事件，因此預期大幅波動的市況仍會維持一段時間，建議大家更小心部署。

或僅屬挾淡倉屠熊

技術方面，經過近日的反彈，期指已重回上周一度跌穿的中線上升軌之上，而且10天及100天移動平均線亦已初步收復，再加上主要技術指標漸見好轉，皆可反映短期走勢得以改善。不過，期指昨天的反彈走勢看似受制於保歷加通道的中軸的阻力，即20天移動平均線（30812點），因此如要升勢得以延續，期指便應盡快升穿前浪頂30949點及31000點的重要阻力，後市才可進一步看好，而且很大機會再試前浪頂31800至32000點的重要阻力位置；否則，是次反彈便可確定為如上期所言的只是挾淡倉屠熊，挾淡完成後期指要再下試29700至29800點左右的支持。

升穿31000須開Call

策略方面，按上期建議，持淡倉者應已於周一上午平倉止蝕。現在期指又再次進入了關鍵阻力位置附近，因此可於30949點附近以小注開倉造即月Long Put，行使價可選價外800點，以博大市升不穿該重要阻力，當然，如之後期指收市價升穿31000點，且翌日開市後再升穿上一天的高位及即日開市首15分鐘高位的話，便要平淡倉止蝕，並反手開倉造即月Long Call價外800點。