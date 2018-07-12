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周一美股表現先高後低，美國總統特朗普於周日向中國示好，以及美國財長努欽同日說中美爆發貿易戰的可能性不大，緩和了投資者緊張情緒，令美股周一愈升愈有，道指一度飆440點。然而，收市前聯邦調查局(FBI)搜查特朗普私人律師科恩(Michael Cohen)辦公室的消息傳出後，美股三大指數隨即拾級向下，更以貼近全日最低位收市，道指最終僅升46點(0.19%)；標普500指數由最多漲1.88%縮窄至0.33%；納指由上升2.31%減至僅漲0.51%。

過去一個多月來，政治消息充斥市場，不論中美貿易戰還是「通俄門」事件，一直左右美股及港股的走勢。當政治因素逐漸淡化後，市場焦點將重回企業基本因素。

昨天提到美股市場焦點，將在本周稍後時間轉移至企業季度業績上，一眾大型銀行如摩根大通、花旗及富國等本周陸續派發首季成績表。市場研究機構Bespoke整合分析師對標普1500指數成分股的盈利預測，把獲分析師上調盈利預估的企業數目減去被下調盈利預估的企業數目，再除以相關企業總數，所得「淨盈利修訂比率」用來推測美股整體業績期的表現。

按過去4星期美股分析師的預估，標普1500指數的淨盈利修訂比率由上季的+27.2%跌至-1.3%，意味目前被下調盈利預估的企業數目多於獲上調的企業。

不過，值得注意的是，淨盈利修訂比率出現負數未必是壞事。如【圖】所示，從2009年至2017年間，統計標普500指數在業績期的表現，逾八成時間都與淨盈利修訂比率的方向背馳，即該比率出現負數時，標普500指數於業績期內多數報升，反之亦然。例如對上一季淨盈利修訂比率急升至+27.2%，標指就錄得0.4%跌幅。此外，於這36個季度中，只有7個季度出現例外(圖中紅點)。淨盈利修訂比率出現負數時，某程度反映分析員下調對企業盈利的預測水平，這意味企業實質業績表現較容易beat贏分析員預測(即好過市場預期)，因而對股價產生刺激作用。

總括來說，當市場焦點重新聚焦企業基本因素後，美股盈利增長將主導後市，尤其目前市場對企業盈利增長期望較低，美股較容易「意外地」造好。

雖然周一美股升幅幾近全數蒸發，卻無礙恒生指數連續3個交易日上揚。恒指昨早低開24點後，早段一度倒跌66點，見30163點全日低，其後反覆走高，中午收市前成功突破100天線(約30515點)。港股午後走勢續強，A股高收後，恒指最多飆577點，高見30806點，逼近20天線(約30824點)，最終收報30728點，大漲499點(1.65%)。主板成交額增至1383億元，上升股份佔59%。

技術走勢上，恒指周初重新進入長方形形態後，料再度進入橫行整固的局面。現水平已突破100天線，下一個較大阻力將會是50天線，約31081點，這亦相當於2017年上升通道的底線。若能升穿此底線，後市將會較為樂觀，這期間宜觀察多項大市指標走勢，尤其強勢股買盤有否配合增強，作為指數反彈持久力的參考。

信報投資研究部

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