即巿股評 港股直擊

一輪攻勢過後，主要醫藥股似乎要回氣，等回亦不妨留意二線股。

新世紀醫療(01518)引入新世界發展(00017)為戰略股東，持股約4.29%，雙方亦訂立戰略合作備忘錄，合作於大中華地區開發中高端婦科及兒科專科醫療服務及家庭健康管理服務。

雙方亦將探索各種合作形式，包括將新世紀品牌引入新世界發展持有、經營或管理的商住項目內；亦會共同投資與醫療及健康管理相關項目。此外，雙方還計劃就客戶資源進行深度合作。

新世紀醫療主要於北京地區營運婦科及兒科醫院。內地2016年起「開放二胎」政策後，去年「二孩」(第二胎)出生數量達到883萬人，按年大幅增長22%，雖然新生第一胎嬰兒數量下跌，拖累整體嬰兒數量下跌3.5%。但留意二胎家庭一般經濟條件較優厚，而母親年齡亦相對高，對中高端醫療需求強勁，集團收入於2015年至2017年度期間飆升1.08倍，反映開放二胎的影響。

另外集團版圖亦由北京推展至上海、廣州和深圳和成都，收入來源亦將擴闊。

短線走勢方面，上方目前有20天線(約11.5元)和50天線(約11.7元)，若能突破中線可上望14元重貨區。根據EJFQ數據，去年5月29日發出長線綠燈至今累升53.2%。現價可入第一注，一成止蝕。

陳鎮強

信報投資研究部

[email protected]