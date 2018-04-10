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證監會表示，在原訟法庭展開法律程序，尋求對遠東控股(00036)前董事總經理兼行政總裁邱達根、其胞兄、前非執行董事邱達偉，及前公司秘書和財務總監呂鴻光作出取消資格令。

遠東被指於2007年，曾將合共6100萬元由該公司的銀行戶口，轉至時任主席邱德根的個人銀行賬戶，據稱是用作代表遠東認購首次公開招股的股份。

不過，邱達根未有就上述轉賬，取得遠東董事會的事先批准，亦未有確保就上述轉賬、透過董事會主席認購首次公開招股的股份，以及遠東與董事會主席之間在獲配發首次公開招股的股份及損益方面的分配安排妥為訂立協議和備存文件紀錄，因而違反了其對該公司的受信責任。

同時，邱達根未有確保上述轉賬中未有動用、金額約為5920萬元的餘款及時退還予遠東；及促使遠東在該公司的2007年年報中將該筆6100萬元的款項披露為「應收董事款項」。

證監會進一步指，邱達根、邱達偉及呂鴻光事後於2008年4月，才就2006年12月29日的董事會會議補製紀錄，令其看來顯示出董事會已決議由2007年1月1日起委任董事會主席的私人助理擔任遠東的「高級投資經理」，以處理該公司的投資項目，但事實上該項委任並非真實。該份會議紀錄是涉嫌用來加強或支持遠東就上述轉賬所作的解釋。

在此背景下，證監會認為，邱達根、邱達偉及呂鴻光在擔任董事或高級管理人員期間，曾以涉及作出虧空、不當行為或其他失當行為的方式，經營或處理遠東的業務或事務，以致遠東的股東未獲提供他們可合理期望獲得的所有資料，並且對遠東的股東造成不公平損害。