港股直擊 即巿股評

隔晚美股先高後低，道指盤中一度升440點，收市僅升46點。國家主席習近平在博鰲論壇開幕式上發言，中港股市反應正面，港股今早先低後高，重上100天線。

恒指今早低開24點，開市後曾跌66點，見30163點全日低，其後走強，先收復10天線(約30226點)，之後升逾300點，重上100天線(約30515點)，半日最多升360點，中午升344點，午後升幅擴大，曾飆升577點，見30806點為兩周新高。恒指收報30728點，升499點或1.6%；連升三日累飆1210點或4.1%。大市今日上升股份比例為59%，下跌股比例為41%。

全日成交額1383.48億元，較上日231.26億元或兩成。

國企指數收報12324點，升251點或2.1%。國指三日累飆466點或3.9%。

恒指即月期貨收市升478點或1.58%，報30761點，高水32點。

A股造好，滬指升1.66%；深成指升1.05%。兩市成交額約4853億元人民幣。國家主席習近平在博鰲論壇開幕式上發言，表示在擴大開放方面，中國將採取四大重要舉措，包括大幅度放寬市場准入；創造更有吸引力的投資環境；加強知識產權保護；主動擴大進口。

歐洲三大股市最新造好，德國股市升近1%；美國道指期貨最新升251點，報24263。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.8%；建行(00939)升2.1%；平保(02318)飆升半成，三股領漲大市。另外，友邦(01299)升0.9%；工行(01398)升2.6%；國壽(02628)升1.4%；中移動(00941)升1.2%；中海油(00883)升2.3%；金沙中國(01928)升4.7%。相反，中石油(00857)跌0.7%；中電(00002)跌0.4%；電能(00006)跌0.7%；港鐵(00066)跌1%。

焦點板塊

科技股：科技製造股連日受貿易戰拖累，今日全線反彈。手機設備股方面，瑞聲(02018)飆6.8%，為升幅最大藍籌；舜宇(02382)見近兩周高，收市升4.5%；比亞迪電子(00285)升半成；丘鈦科技(01478)上月攝像頭模組銷售數量合計1756.7萬件，按年增長50.2%，收市飆20.2%；高偉(01415)升2.4%。半導體股方面，中芯(00981)升1.2%；ASM太平洋(00522)升4.9%；華虹(01347)升2.9%。建滔系強彈，建滔積層板(01888)升10.6%；建滔化工(00148)升6.7%。另外，創維數碼(00751)升6.4%；鴻騰(06088)升6.1%；珩灣科技(01523)升4.7%；雷蛇(01337)創新低後，收市回升2.6%。科網軟件股方面，閱文(00772)升1.9%；易鑫(02858)彈6.6%；IGG(00799)升6.1%；金山軟件(03888)升3%。不過，金蝶(00268)吐5.5%。擎天軟件(01297)反覆低收2.1%；

內房股：多隻股突圍，融創(01918)飆升14.3%；中國恒大(03333)升5.7%；碧桂園(02007)升5.9%；花樣年(01777)升14.4%；綠城中國(03900)升5.2%；合景泰富(01813)升6.1%；龍光地產(03380)升5.9%；中海外(00688)升1.3%；華潤置地(01109)升2.4%；旭輝(00884)升5.8%；世房(00813)升5.3%。建材及水泥股續受追捧，海螺水泥(00914)發盈喜，預期首季純利將會錄得按年增長1.2倍，股價破頂，收市升3.7%；中國建材(03323)創近三年高，收市升3.7%；華潤水泥(01313)亦創逾7年半高，收市升2.3%；金隅(02009)升4.9%；馬鋼(00323)升4%；鞍鋼(00347)升5.2%。

消費股：食物及飲品股彈出，旺旺(00151)升5.8%；萬洲(00288)升3.7%；蒙牛(02319)升2.2%；華潤啤酒(00291)升6.3%；康師傅(00322)升4.2%；雨潤食品(01068)升5.4%；中國食品(00506)升4%；達利食品(03799)升3.4%；澳優乳業(01717)升4.5%。另外，周大福(01929)升2.4%；特步國際(01368)升3.4%；都市麗人(02298)升5.1%；波司登(03998)升5.2%。

汽車股：習近平表示要盡快放寬汽車行業外資限制，而今年亦將會相當幅度降低汽車進口關稅。本港汽車製造商普遍向下，當中北京汽車(01958)曾挫9.6%，見逾5個月低，收市跌7.1%；華晨(01114)曾挫6%，收市跌3%；廣汽(02238)跌3.3%；比亞迪(01211)跌1.3%；東風(00489)跌1.1%。相反，吉利(00175)升3%；長汽(02333)升0.8%。汽車4S零售商則受追捧，正通汽車(01728)升11.3%；永達汽車(03669)升7.9%；廣匯寶信(01293)升7%；中升控股(00881)創新高，收市升7%；美東汽車(01268)升4.2%。

金屬資源股：大股東遭美國制裁、昨日重挫50.4%的俄鋁(00486)今早創逾兩年低，收市跌8.7%，成交額10.36億元，俄鋁昨天發通告預料制裁事件會對公司前景帶來重大不利影響，兼可能觸發技術性違約。隔晚倫敦金屬交易所鋁價升3.8%，最新在亞洲時段靠穩，每公噸報2140美元。本港上市的其他鋁業股造好，中國鋁業(02600)升5.9%；中國忠旺(01333)升1.7%；中國宏橋(01378)升5.4%。其他金屬資源股亦見追捧，洛鉬(03993)升7.2%；江銅(00358)升2.8%；五礦資源(01208)升2.2%；紫金(02899)升4.5%。

焦點股份

中國人保集團(01339)：今早見兩周高位，收市升5.2%，成交額5.06億元。集團公布，在中國證監會網站預先披露更新A股招股書。根據招股書，人保擬發行最多45.99億股A股，即不超過發行後總股本的9.78%(未計超額配售)。

寶勝(03813)：最終控股股東寶成提出的私有化議案，在法院會議上未能獲得通過批准，交易告吹，寶勝曾插37.5%，收市挫31%，成交額5.16億元。裕元(00551)持有寶勝62.41%，2月時表示一旦交易通過將派發每股4.1元的現金特別股息，最新公布不會派發特別息，裕元曾挫13.4%，收市跌10.5%，成交額3.04億元。

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