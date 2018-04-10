港股直擊 中國財經

高盛發表第二季亞太區組合策略報告，認為區內基本因素穩固，雖然面對外在風險，但中國市場具有催化劑，建議增持A股。

高盛表示，亞太區股市首季波動(平均回落1%)，惟企業核心盈利改善約4%，相信亞太區股市基本面仍然鞏固，包括宏觀經濟及盈利增長面上，估值並不昂貴，料可受資金支持。該行考慮到美國貿易政策、美國利率及美股風險因素後，認為不足以改變該行對亞股的看法，除非當局進行明顯的貿易限制以及加息超出預期。

該行指，重申對MSCI亞太區(撇除日本)指數「增持」看法，將MSCI亞太區(除日本)指數目標，由原來630上調至640點，美元計潛在回報14%。該行維持對中國離岸市場(offshore China)「增持」評級，予MSCI中國指數至2019年3月目標107點(較現水平高出近20%)，並對A股的初步評級為「增持」，予滬深300指數至2019年3月目標4700點(較現水平高出約22%。而該行維持港股「與大市同步」評級，予MSCI香港指數至2019年3月目標19000點，較現水平高出約12%。

高盛認為，中國資本市場迎來兩大催化劑，包括當局推進CDR(中國存托憑證)冀助科技公司上市、A股被納入MSCI國際指數等。該行下調對南韓股市評級至「與大市同步」，下調泰國市場評級至「減持」。該行亦上調對亞太區消費零售及服務評級至「增持」，因行業盈利前景持續改善。