即巿股評 港股直擊

侵侵周日社交平台貼文，向習大大示好，釋出善意，貿易戰似乎降溫，但突然又輪到通俄門消息刺激華爾街神經，搞到隔晚美股尾段幾乎蒸發全部升幅，以為今日港股又要回一回，多得習大大喺博鰲論壇以禮相待，向侵侵嘅善意回禮，帶動港股回升。恒指今早略為低開後，雖然曾倒跌66點，見過30163點半日低位，其後反覆好向好，中午前最多升360點，高見30591點，再度升穿100日線(30513點)，半日收市報30574點，升344點，半日總算守穩100日線之上。國指則升163點，報收12236點。

習大大喺博鰲論壇宣布4大開放措施，包括大幅度放寬市場准入；創造更有吸引力嘅投資環境；加強知識產權保護；以及主動擴大進口，當中函蓋汽車及金融業，刺激中港兩地股市向上。重磅股普遍做好，騰訊(00700)跟港交所(00388)半日升逾1%，平保(02318)則受惠內地開放金融業，股價升2.8%。其他內銀跟內險股亦受惠金融市場開放，股價均錄得逾1%升幅。之前阿Man都擔心幾隻指數權重股技術走勢轉差，或拖累大市進一步向下尋底，不過放完假返嚟，再加埋北水回歸，幾隻重磅股噚日走勢已見改善，雖然暫時話回復強勢言之尚早，但總算擺脫弱勢，成功尋底。

大市能重上100日線企穩，係擺脫弱勢嘅第一步，雖然貿易戰一日未完滿解決，相關消息仍有機會困擾環球股市，不過利好利淡消息，發酵時間愈長，影響力愈弱。遠啲講吓恐怖襲擊，當年911事件對環球股市帶嚟巨大衝擊，但當恐襲變成家常便飯，持續發生，對股市影響力不單至退減，近兩年近更無關痛癢，呢啲消息缸邊友早已視若無睹。近啲就講金仔射飛彈，由首次射飛彈到對上一次，影響力亦係逐漸減退……相信今次貿易戰消息亦然，除非雙方打真軍，否則每次出招發功，不過為談判籌碼，大家過份認真便輸了。

不過事實上，唔受貿戰影響嘅板塊，近來又確係份外標青，一直跑贏大市，好似醫藥、教育及內需股，以及阿Man上周提過嘅內房股，呢段時間確唔多受貿易戰相關消息影響，反而無厘頭急插就係收集好機會，上周教育股忽然褪軚，正好係收集好機會。好似半新股中教控股(00839)，上星期就係無厘頭咁碌咗落山，但呢兩日北水一回歸，即再次回復強勢。

中教擴展步伐進取增長具動力

中教控股係目前市值最大、學生人數最多嘅教育股，目前主要營運三所高校，目前集團三所學校2017/2018學年，在校人數合共達76204人。上市不足半年的中教，今年第一季收購鄭州及西安兩所職訓院校項目。受惠國家政策推動，預期市場將持續出現整合機會，未來嘅併購行動將為中教注入強勁增長動力。

由於中教嘅成交量及前景已得到市場認同，自上月5日起，已獲納入深港通，開始受北水垂青。而中教上市僅三個月便有收購行動，顯示出管理層擴展步伐相當進取，相對其他教育股，中教無論喺營收、淨利潤及毛利率方面均跑贏，所以中教上市以嚟一直獲多間大行看好其前景，其中里昂更將其目標價調高至11.4元，相當於2019年預測市盈率21倍左右。股價上周回落至8.6元水平後，呢兩日股價又重上10元水平，要創新高指日可待。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)