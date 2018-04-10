港股直擊 即巿股評

隔晚美股先高後低，道指曾升440點，收市僅升46點。港股今早先低後高，重上100天線。

恒指今早低開24點，開市後曾跌66點，見30163點半日低，其後走強，先收復10天線(約30211點)，之後升逾300點，重上100天線(約30513點)，半日最多升360點，見30590點。恒指中午收報30574點，升344點或1.1%，大市成交額706.67億元。

國企指數中午收報12236點，升163點或1.4%。

A股半日造好，滬指升0.51%；深成指升0.16%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.4%；建行(00939)升1.3%；平保(02318)升2.8%；工行(01398)升1.2%；國壽(02628)升1.8%。另外，中移動(00941)升1.3%；中海油(00883)升2.1%；吉利(00175)升3.4%；金沙中國(01928)升3.1%。相反，友邦(01299)跌5仙；電能(00006)跌0.7%；港鐵(00066)跌1.2%。

焦點板塊

科技股：科技製造股連日受貿易戰拖累，今早全線反彈。手機設備股方面，瑞聲(02018)飆6.2%；舜宇(02382)見近兩周高，半日升3%；比亞迪電子(00285)升7.8%；丘鈦科技(01478)上月攝像頭模組銷售數量合計1756.7萬件，按年增長50.2%，半日飆21.7%；高偉(01415)升3.4%。半導體股方面，中芯(00981)升1.6%；ASM太平洋(00522)升3.5%；華虹(01347)升2%。建滔系強彈，建滔積層板(01888)曾升9.4%，半日升7.9%；建滔化工(00148)升4.9%。另外，創維數碼(00751)升4.2%；鴻騰(06088)升7.4%；珩灣科技(01523)升3.6%；雷蛇(01337)創新低後，半日回升2.2%。軟件股方面，擎天軟件(01297)創新高，半日升1.8%；IGG(00799)升2.3%；金山軟件(03888)升2%。不過，金蝶(00268)急吐6%。

消費股：食品股今早彈出，旺旺(00151)升5.7%；萬洲(00288)升3.3%；蒙牛(02319)升3.6%；青島啤(00168)升3.7%。汽車4S零售商亦落鑊，中升(00881)升8.2%；正通(01728)升7.9%；永達(03669)升9.1%；廣匯寶信(01293)升6.1%；和諧汽車(03836)升2.7%。

鋁業股：大股東遭美國制裁、昨日重挫50.4%的俄鋁(00486)今早創逾兩年低，半日跌4.8%，成交額7.19億元，俄鋁昨天發通告預料制裁事件會對公司前景帶來重大不利影響，兼可能觸發技術性違約。隔晚倫敦金屬交易所鋁價升3.8%，最新在亞洲時段造好，每公噸報2150美元。本港上市的其他鋁業股造好，中國鋁業(02600)升7.3%；中國忠旺(01333)升2%；中國宏橋(01378)升6%。

內房股：多隻股突圍，融創(01918)飆升10.7%；中國恒大(03333)升3.2%；碧桂園(02007)升4.7%；花樣年(01777)升9.8%；綠城中國(03900)升4.4%；合景泰富(01813)升4.4%；龍光地產(03380)升半成。建材陂水泥股續受追捧，海螺水泥(00914)發盈喜，預期首季純利將會錄得按年增長1.2倍，股價今早破頂，半日升1.7%；中國建材(03323)亦創52周新高，半日升2.8%；華潤水泥(01313)亦破頂，半日升1.9%。

焦點股份

中國人保集團(01339)：今早見兩周高位，半日升6.5%。集團公布，在中國證監會網站預先披露更新A股招股書。根據招股書，人保擬發行最多45.99億股A股，即不超過發行後總股本的9.78%(未計超額配售)。

寶勝(03813)：最終控股股東寶成提出的私有化議案，在法院會議上未能獲得通過批准，交易告吹，寶勝半日急挫31.5%。裕元(00551)持有寶勝62.41%，2月時表示一旦交易通過將派發每股4.1元的現金特別股息，最新公布不會派發特別息，裕元半日挫10.7%。

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