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今日 12:11 港股直擊 即巿股評

恒指半日升344點 瑞聲漲逾6%

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隔晚美股先高後低，道指一度飆升440點，惟收市僅升46點。港股今早輕微低開後，反覆走高，突破100天線。恒指低開24點，報30205點，早段一度倒跌66點，見30163點半日低後，反覆走高，中午收市前最多曾升360點，高見30590點，升穿100天線(約30513點)。恒指中午收報30574點，升344點或1.14%，成交額706.67億元。

國企指數報12236點，升163點或1.36%。

藍籌股方面，瑞聲科技(02018)升至近兩周高，揚6.22%; 碧桂園(02007)首三個月合同銷售按年升24.8%，半日抽升4.68%; 吉利(00175)承接上日升勢，再漲3.41%; 騰訊(00700)則升1.41%。

食品股造好，近月多次回購的中國旺旺(00151)，急升5.68%; 康師傅(00322)破頂，升3.48%; 半新股日清食品(01475)，半日漲2.84%; 萬洲(00288)及蒙牛(02319)分別升3.35%及3.64%。

內險股跑贏，中國人保集團(01339)回A擬發行近46億股，急升6.54%，為表現最好國指成份股。新華保險(01336)創逾兩周高，升3.06%; 另外，平保(02318)及中國財險(02328)分別升2.80%及2.18%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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