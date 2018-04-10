即巿股評 港股直擊

今日唔係遲咗返工，只係遲咗打文，事關一朝早就收到兩位寫手嘅來稿，再加埋一個Sales嘅email要處理，搞到10點38分先開始寫到呢隻稿。

噚日恒指上半場突然發難，係咁推上至升逾600點，公司盞明燈Wilson火速將佢手上唔知持有咗幾耐嘅比亞迪(01211)掉走，叫做執返啲錢走人；明燈走貨會唔會係第二種暗示？I don't know！我只知噚日上半場隊完嗰吓之後尾市收幅收窄，最後收市升300幾點，唔駛睇圖到估到大約有粒類似「十字星」嘅物體出現喺日線圖。

噚晚美股本來好地地升400點，但因為特朗普被人上門調查，呢400點旋即化為烏有咁滯；on top再加上貿易戰陰霾未完，按道理今朝恒指應該樣衰衰的，結果就真係見紅開市，但講緊個跌幅都不多於100點；依家10點49分，恒指反手向上升逾200點，做緊30514點，暫時最高見過30550點，叫做升穿咗100天線(30513點)。呢個勢頭下方嘅技術指標就更係向上架啦，敏感度高嘅SlowSTC(14,3)剛剛由低位回升，至於MACD嘅DIV準備做先頭部隊上返正數區，MACD同EMA9應該都緊隨其後。

開恒指牛熊證街貨圖睇，用暫時做過嘅高位30550點計，其實恒指都食咗最貼價熊證區30500至30599點嘅一半，而於再上行多100點嘅話，即係30600至30699點就有相當於585張期指，咁就睇就更係覺得唔多啦，但係熊證嚟計算係近又重貨架啦。

下方牛證最貼價嘅係29900至29999點，呢度有相當於237張期指，現價(11點1分報30530點)計嘅話就要下行多630點先可以踏入個門口；最正嘅係由呢個範圍開始向下數三個區域都係0街貨，要數到落29500至29599點先有956張，係就係多，但真係遠呢。

恒指牛(68058)，收回價29400點，同現價有逾千點距離，夠安全。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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