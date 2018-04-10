港股直擊 即巿股評

港股兩日反彈逾七百點，不過仍受制於100天平均線，大市仍未脫離「政治市」，短期料繼續反覆。

隔晚美股先高後低，表現波動。美國財長努欽周日說中美爆發貿易戰的可能性不大，緩和了投資者緊張情緒，令美股周一高開104點，道指當地時間接近下午2時曾飆升440點，但其後媒體報道稱，聯邦調查局(FBI)搜查總統特朗普的私人律師科恩(Michael Cohen)的辦公室，大市氣氛急轉直下，三大指數拾級向下，都以貼近全日最低位收市，道指收市僅升46點或0.19%，報23979點。

標普500指數盤中曾升1.88%，收市僅升0.3%報2613點；納指升35點或0.5%，報6950點，盤中一度急升2.3%。華爾街證券業人士形容，美股在最後一小時形勢急轉直下實屬罕見，本次跳水是2014年5月以來再次重現。

藥業、科技及金融股成為升市功臣。默克(Merck)宣布旗下抗癌藥Keytruda在末期測試中達標，股價收市漲逾5%，是升幅最大道指成分股；晶片股英特爾上揚1.56%，IBM升1.41%，思科漲1.08%，蘋果反彈1%。Facebook行政總裁朱克伯格美國時間周二下午到美國國會作證的發言。

避險情緒升溫，金價反覆輕微上揚，紐約6月期金升4美元或0.3%，收市報每盎斯1340.10美元。上周五跌近2%的油價周一因美元轉弱而反彈，紐約5月期油收市升1.36美元或2.2%，報每桶63.42美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.93元，較本港上日收市升0.73元；騰訊(00700)ADR收報408.33元，跌1.67元；國壽(02628)ADR收報21.51元，跌0.19元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報11.38元，升0.1元；中石油(00857)ADR收報5.41元，升4仙；中石化(00386)ADR收報7.28元，升1仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報73.09元，跌0.41元；聯通(00762)ADR收報10.14元，跌6仙。

ADR港股比例指數報30211，較周一恒指收市跌18點。恒指昨日上午曾急升669點，見30514點，一度重上100天線(約30499點)，收市升384點報30229，連升兩日累漲710點或2.4%。恒指短期阻力仍然在100天線(約30510點)附近，支持位參考4月4日低位29518點。博鰲亞洲論壇日前正在海南舉行，中國國家主席習近平將在今日(10日)發表演講。鑑於中美的貿易緊張局勢升溫，習近平是否會趁此機會宣布市場准入改革備受關注。

焦點股份

裕元工業(00551)：公布旗下寶勝國際(03813)被最終控股股東－－寶成工業私有化的計劃未能通過，因此將不會派發特別股息。寶成工業今年1月提出，以每股2.03元私有化寶勝國際，在寶勝國際昨日(周一)舉行的法院會議上，方案被22.96%票數反對，未能達到方案中，少於一成票數反對的要求，因此私有化建議未能通過。裕元及寶勝申請今早復牌。

丘鈦科技(01478)：公布3月主營產品銷售數據；攝像頭模組銷量1756.7萬件，按月增加七成四，按年增加五成；指紋識別模組銷量按月增長一倍，按年增加兩成六。

碧桂園(02007)：公布首三個月實現合同銷售金額1879.7億萬元人民幣，按年增長兩成半。

新城發展(01030)：首三個月累計合同銷售金額378.69億元人民幣，按年增長六成四。

藍鼎國際(00582)：計劃租用一幅位於菲律賓帕拉奈克市的地皮，佔地約9.5公頃，在取得相關政府機關的批准後，將發展休閒及娛樂綜合度假區。

耀才證券(01428)：發盈喜，預計今年首季稅後純利大幅增長約一倍，至5億1800萬元。

海螺水泥(00914)：發盈喜，估計由於產品銷售價格升幅較大，首季營業收入大幅增加，今年首季淨利潤會較去年同期大幅增長約1.2倍。