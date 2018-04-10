即巿股評 港股直擊

周一恒指高開260點，迅速回調至29909點已找到支持，早市最高升至30514水平；收報30229，升384點，或1.29%，未能守住10天線(30260點)。

本欄昨天講到，中美貿易戰在復活節假期前後鬧翻天，事緣美國貿易代表辦事處(USTR，The Office of the United States Trade Representative)宣布向中國總值500億美元的進口商品徵收懲罰性關稅，中國隨即公布一份總值相等的美國進口貨物加徵關稅清單「還拖」，儘管美國的懲罰性關稅方案最快也要等到60日諮詢期結束後才實施，而中國的報復性關稅清單亦會待美方落實執行懲罰性關稅才生效，但雙方就貿易爭端的言文火併，已令恒指無力重返EJFQ系統以0.75個標準差計算的6個月TrendWatch上升通道。

EJFQ圖表顯示，恒指自3月28日再度跌穿TrendWatch上升通道，已連續6個交易日都未能逼近上升通道底部，除了確認過去半年的升勢已完全破壞。技術上，恒指目前不但受制於10天、20天、50天等的三條平均線，換句話說，恒指短線以至中線都要面對三個關口阻力。更重要的是，由3月12日至3月22日的9個交易日，圍繞TrendWatch上升通道中軸形成一個「孤島」，而在這個孤島邊緣(3月22日的intraday低位31018點)對落不遠、在3月9日及3月27日分別有一個老徐「夾硬」將其稱為「微型孤島」，而3月27日的intraday低位30738水平，將成為恒指反彈以至能否恢復升勢的初步阻力。

另一方面，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五已升至55.8%的2016年12月30日至今的最高水平，也就是說，整體弱勢股正在面對逾15個月以來的最大沽壓，估計恒指未來一兩周仍是易跌難升。

值得注意的是，美國總統特朗普突然提出加碼針對中國進口貨品關稅（見4月9日「搏拳實錄」）之後，上周日忽然在他的Twitter表示，中美貿易糾紛不會影響他與國家主席習近平的友誼，市場分析這是美方釋出善意，甚至認為是恒指昨天上升的「理由」之一。事實上，老徐一直堅信中美兩個大國，無論在政治（例如朝鮮半島和南海以及台灣局勢）或經濟（例如目前的貿易戰）領域的爭議，最後都可以在談判桌上解決，縱使願意稍為讓步的一方，最多只會帶來一些「皮外傷」，不會「傷筋動骨」。因此，恒指昨天高收，與其說是特朗普的Twitter效應，老徐更相信是港股超賣反彈，君不見短線及中線市寬都已跌入本身的超賣區或支持區？

總而言之，根據恒指跌穿TrendWatch上升通道以及弱勢股指數處於逾15個月高位，老徐估計恒指短期仍有下調壓力，而執行這個睇法，老徐昨天已小注沽出即月行使價30600點的期指call，收取每張合約385點期權，再用292點期期金，買入即月行使價29200點的期指put，而兩份option的行使價都是參考EJFQ圖表「有根有據」才作出決定，後者更加上老徐觀察港交所的期權引伸波幅數據後的「心得」，詳情下周再談。

老徐