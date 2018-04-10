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投資者參與窩輪買賣，一般都是希望「以小控大」，即是以較買賣正股為低的成本追蹤正股的升跌走勢，並利用窩輪的槓桿特性去倍大潛在回報。為達到這個目標，有甚麼值得投資者注意呢？

在過往的文章，我們分享了不少投資者揀選窩輪時要注意的地方，其中一個重點是不要單純憑成交金額多寡去判定一隻窩輪的質素，而應該綜合地觀察產品的條款，從市場上可選擇的產品中有系統地篩選合符自己投資需要的窩輪。投資者看到這裏或會有個疑問，就是究竟何謂合適的條款呢？以下將講述幾個重要的條款作參考。

(1) 行使價或價外幅度

正股現價與窩輪行使價的差距稱為價值狀況。一般來說，投資者可考慮價外幅度約15%或以內的窩輪。若揀選太過價外，窩輪的對沖值會較低，意味著窩輪價格對正股的敏感度或會不足，從而減低追蹤正股走勢的能力。因此，選擇合理的行使價區域尤其重要。

(2) 街貨量

街貨量就是一隻窩輪發行數量當中有多少由投資者持有，街貨量比率越高，代表發行商持有可用作提供流通量的貨源越少，意味發行商維持價格穩定的能力越低。有部份投資者錯誤認為街貨量較高的窩輪，其流通量會較高，其實剛好相反，產品的主要流通量提供者來自莊家，對於街貨量較低的產品，莊家開價的積極性反而更高，產品的流通量更有保障。一般而言，投資者選擇街貨量30%或以下的窩輪較為理想。

(3) 到期日

相信大多數投資者都知道窩輪包含時間值，而隨著到期日越接近，時間值會相應遞減。通常到期日少於一個月或即將到期的「末日輪」，其時間值耗損會很快，風險相對較高，一般投資者較難掌握窩輪價格變化的幅度。因此投資者宜考慮到期日至少有一個月以上的產品。

適時檢視窩輪條款

投資者如根據以上三大條件作出篩選，已可將挑選範圍大幅收窄，然後再從中按以槓桿找出最突出的產品。值得留意的是，如不作篩選便一下子在所有條款的窩輪之中找出槓桿最高的選擇，往往會找到非常價外、即將到期的「末日輪」，故此這並非理想的方法。因此，以上提及的篩選條件實屬重要。當然，投資者在搜尋產品時也可對個別條款設定更嚴格的要求。

最後，在此再次要提醒投資者，以上提及的價外幅度、街貨量及年期均會變化，所以投資者必須適時檢視窩輪條款是否仍然合適，如有需要便應換馬至其他產品，以保障自己的投資，這些是成功窩輪投資者不可省卻的功夫。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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