即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美國總統特朗普周日在Twitter發帖文表示，無論中美貿易上有任何爭議，自己與中國國家主席習近平永遠是朋友(always be friends)，並認為中方將消除貿易壁壘，雙方會在關稅上互惠互利，以及就知識產權問題達成協議。特朗普突放軟口氣向中國示好，亞太區股市昨天普遍靠穩，恒生指數高開259點後表現反覆，升幅一度收窄至64點，見29909點全日最低位，其後回勇，中午收市前最多飆669點，高見30514點，午後則於上午波幅內運行。恒指收報30229點，漲384點(1.29%)。主板成交額1152億元，上升股份佔55%。

雖然中美貿易戰由1月底的傳聞升級至兩國各自編製關稅清單，並醞釀進一步擴大徵稅商品名單，但恒指近日表現明顯較為硬淨，未有跟隨美股進一步下跌。

3月1日當天美國正式宣布對鋼鐵和鋁材徵關稅，令恒指連跌兩個交易日，累挫3.73%。其後，3月22日特朗普指令美國貿易代表辦事處(USTR)，研究對總值約600億美元的中國進口商品徵收懲罰性關稅，恒指錄得三連跌，累瀉3.93%。不過，上周美國公布其關稅清單和中國隨即宣布對美國106項商品加徵25%關稅反擊，恒指僅跌一個交易日(4月4日挫2.19%)即回穩。莫非港股股民不相信兩國貿易戰會再升級？

從技術分析的角度看，日前本欄提到恒指過去一個半月以來於29850點至31800點橫行，惟上周三(4月4日)明顯跌穿該水平後，周五恒指雖出現反彈，卻剛好收於該區附近，要是短期內未能重返長方形區間之內，走勢將進一步向淡。

幸好昨天恒指已重返徘徊區內【右圖】，但受制於100天線(約30500點)，如果恒指能企穩在長方形區間底線之上，後市暫時料延續過去一個半多月來反覆橫行之勢。

另一方面，美股的形勢似乎較恒指嚴峻。過去6星期，標普500指數有4個星期下跌。加上CNBC早前報道，根據美國財務研究與分析中心(CFRA)數據，自二戰開始，標指往往於中期選舉年的第二季及第三季表現遜色，分別平均跌2.2%和0.9%，意味標指未來數月很大機會走低。

年初以來，美股波幅進一步擴大，標普500指數1月底創歷史新高後，已有7個交易日錄得「9-1跌市日」，即九成指數成分股下跌。特朗普由當初推動稅改刺激美股向上，變成近期呼籲市場須暫時忍受苦痛，轉變甚大。

不過，美股大好友不用過分沮喪，踏入業績期，摩根大通、花旗及富國等大型銀行本周陸續派發首季成績表，有望帶來一點喜訊。只要標指守住上周反覆下試的200天線，則長線升勢未受破壞。

信報投資研究部

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