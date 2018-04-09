港股直擊 即巿股評

美國股市上周五晚受中美貿易戰拖累急挫，不過美國總統特朗普周日在Twitter降溫，表示有信心中國將放下貿易壁壘，知識產權也會達成協議。亞太股市回穩，港股今日顯著回升，一度彈上100天線水平。

恒指高開259點，開市後曾升288點，其後升勢回順，升幅一度收窄至64點，見29909點全日低，其後回勇突破早段高位，升穿10天線(約30260點)，半日收市前升幅進一步擴大，最多升669點，見30514點，一度重上100天線(約30499點)，中午升526點，波幅上午成形，午後升幅收窄，於十天線附近爭持。恒指收報30229點，升384點或1.3%；連升兩日累漲710點或2.4%。大市今日上升股份比例為55%，下跌股比例為45%。

全日成交額1152.22億元，較上周五增加61.87億元。

國企指數收報12073點，升105點或0.9%。國指連升兩日累漲215點或1.8%。

恒指即月期貨收市升446點或1.5%，報30283點，高水53點。

A股復市個別走，滬指升0.23%；深成指跌0.29%。兩市成交額約4368億元人民幣。

歐洲三大股市最新向上，德國股市升近1%；美國道指期貨最新升196點，報24122。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1%；滙控(00005)升1.6%；建行(00939)升0.8%；中移動(00941)升2.7%；平保(02318)升1.1%。另外，銀娛(00027)升2%；聯通(00762)升1.8%；萬洲(00288)回升3.9%；新地(00016)升2.3%；領展(00823)升2%；蒙牛(02319)升4.6%。相反，旺旺(00151)跌0.2%，是今日唯一錄跌幅藍籌。

焦點板塊

軟件股：強勢股份今早跑出，上周五(6日)回購485萬股的擎天軟件(01297)創逾一年高，收市飆升25.7%，集團上周亦公布，與華為雲聯手在全國推廣低碳生態產品。另外，金山軟件(03888)升4.1%；金蝶(00268)創新高，收市飆12.9%；網龍(00777)升3%；中國軟件國際(00354)破頂，收市升6.9%；慧聰集團(02280)升5.5%。另外，閱文(00772)再創新低，收市倒升0.5%；易鑫(02858)亦穿底，收市回升0.5%。

醫藥股：多隻二線股跑出，微創醫療(00853)升8.2%；環球醫療(02666)升8.8%；康臣(01681)升8%；綠葉製藥(02186)升5.3%；神威藥業(02877)升5.3%；麗珠醫藥(01513)升4.8%；石四藥(02005)升5.6%；中國中藥(00570)獲大摩升目標，股價升4.8%。另外，石藥(01093)升1.4%；中生製藥(01177)升4.5%；藥明生物(02269)升2.7%。

手機設備股：板塊連日受貿易戰拖累，今日普遍回升，舜宇(02382)曾飆7.7%，收市升5.9%；瑞聲(02018)升0.7%；比亞迪電子(00285)升3.8%；中興(00763)升6%；丘鈦(01478)升2.8%；高偉(01415)升4%；昂納(00877)升半成；信利(00732)升6.4%，行業消息方面，工信部旗下中國信息通信研究院發布《2018年3月國內手機市場運行分析報告》，今年首季中國智能手機出貨量為8187萬部，按年下降27%。

教育股：全線造好，中教控股(00839)曾升13.1%，收市升10.1%；民生教育(01569)升2.1%；新高教集團(02001)升7.1%；宇華教育(06169)升3.9%；新華教育(02779)升6.3%；楓葉教育(01317)升3%。

新能源股：龍源電力(00916)收市升7.3%，報6.77元創逾一年高，集團3月完成發電量按年增加19.03%；首季累計完成發電量1360.38萬兆瓦時，按年增加20.61%。另外，金風(02208)升7.5%；大唐新能源(01798)創近兩年高，收市升14.4%；華電福新(00816)升6%；中國電力清潔能源(00735)升5.7%；協鑫新能源(00451)升2.2%。

汽車股：今日表現兩極，吉利(00175)上月總銷量按年增長三成九，股價收市升5.2%；長汽(02333)曾創逾一年低，收市倒升0.9%，集團3月銷量按年增長3.3%；首季總銷量25.66萬台，按年增加0.97%；比亞迪(01211)回升3.2%；廣汽(02238)升1.4%。中美貿易戰稍為降溫，兩隻美國業務比例較重的汽車零件股反彈，敏實(00425)升7.9%；耐世特(01316)升4.6%。另外，首控集團(01269)急飆13.2%。相反，華晨(01114)跌2.9%；北汽(01958)挫半成；德昌電機(00179)跌3.9%；濰柴(02338)跌3.1%；福耀玻璃(03606)跌2.9%。

焦點股份

俄鋁(00486)：今日急瀉，午後曾挫51.3%，報2.26元近年半低，收市挫50.4%，成交額5.96億元。俄鋁大股東歐柏嘉(Oleg Deripaska)被美國財政部列入制裁名單。俄鋁發通告表示，該制裁可能導致集團的若干信貸責任出現技術性違約，很可能對集團業務及前景構成重大不利影響。

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