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今日 16:02 即巿股評 港股直擊

【短線出招】滙控果然超賣反彈

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今朝市場見A股復市頂得住，又以為貿易戰雲會見曙光，港股大挾淡倉，剛好殺晒30400至30500點最多新增熊證重貨區，但一觸及100天線又腳軟。其實自3月下旬恒指50天、20天及10天線一齊向下，港股技術走勢已轉差，3月5日的29852亦曾失守，10天線跌穿100天線，周線圖10MA亦正跌穿20MA，真係睇見都唔開胃！不要忘記今日升市是靠兩隻紅色燈跑弱勢藍籌中移動(00941)及滙控(00005)領漲，而最新市場又傳中國考慮貶值人民幣應對貿易戰，可見貿易戰不是一時三刻可以解決的問題，港股短期內難走出區間困局。

A股情況亦甚關鍵，上證指數5天線與10天線今日正式滙聚(3147點)，滬深300情況亦幾乎一樣，待變格局，同樣不宜失守2月9日低位，上證指數是3062，滬深300是3759點，相信該重要位會有護盤手影。現在不少機構投資者憧憬6月入摩前後會有上升行情，筆者不反對現水平分段買A股ETF。

本欄4月4日已指滙控(00005)14天RSI逾兩年最超賣，可博反彈，當時介紹的滙控牛(69290)(收回價64元)報0.097元，今早升至0.115元，現價0.112元已可收割，始終正股基本走勢未改善。

羅崇博 (杜比)

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