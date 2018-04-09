即巿股評 港股直擊

當缸邊友喺周末期間，仍擔心上周五美股三大指數齊插2%，今日港股或要下試2月低位之際，「侵侵」又喺社交平台發功，話自己跟習大大係老友，仲要呢世都係老友咁話，又話中國始終會取貿易壁壘，又話雙方將就知識產權達成協議，兩個都有美好未來。侵侵呢則帖文，被市場解讀為釋出善意，而白宮經濟顧問又暗示，中美雙方遁枱底途徑講緊數，中美貿易戰氣氛再度緩和，道指期貨晨早喺新加坡黑期時段回升，港期亦喺黑期重上29800水平之上。

除咗貿易戰降溫，缸湖亦有傳聞指博鰲論壇會有利好消息公布，再加埋北水回歸，港股半日顯著回升，重上三萬大關靠穩。恒指高開259點，早低雖然升幅曾收窄至只有64點，見過29909點半日低位，但其後內地股市做好，港股亦回勇，恒指最多升669點，高見30514點，剛好升至100日線(30500點)，但半日升勢回順，中午報收30371點，升526點；國指則升183點，報收12151點。

雖然今日港股個勢使扭轉，但始終100日線得而復失，港股要轉勢，首先要企穩喺條100日線上面，否則暫時都只係反彈。之前阿Man都提過，環球股市仍受貿戰消息左右，港股喺29200至30500點之間上落，並受制100日線，暫時未走出困局。而上半場現貨挾高至30500點水平後即回，挾淡倉味濃，皆因上周因為貿易戰消息忽上忽落，唔少缸邊友都做定淡倉等中美開火，尤其市場上唱淡及睇淡嘅缸邊友數目大增，從熊證街貨喺30300至30500點急增成重貨區可見一班。咁啱今朝恒指最高見30515點即回頭，剛好做瓜晒重貨區熊仔，挾淡倉用意更為明顯。挾完呢吓淡倉，除非再有利好消息刺激，否則現水平再急升動力有限，指數可能都仲係區間上落。

重磅藍籌股以吉利(00175)表現最好，集團上月汽車總銷量按年大增近四成，股價半日升5.6%，至於其他重磅股普遍上升。話咗醫藥、教育同內需股一直有資金追捧，呢三個板塊今日亦全面向好，留意呢幾個板塊嘅優質股，逢回吐吸納一定無死。

至於軟件股今日表現亦甚為標青，市場憧憬中美將就知識產權達到協議，軟件股不明朗因素消除，未來錢途有阻無礙，軟件股全線做好，升幅由2%至最多17%不等。擎天軟件(01297)成為大升幅軟件股，皆因集團同華為雲聯手喺全國推廣低碳生態產品，不過阿Man唔建議高追，寧願等回吐再吼位。

熟悉阿Man都知本人對券商股跟資源股一向冇好感，但隨住A股入摩倒數，內地券商股近日表現又確係幾硬淨，就算唔多鍾意券商股亦唔好同錢鬥氣，相信隨住A股入摩日子步近，內地券商股近日料可跑贏大市。不過唔好搞錯全部券商股都有運行，受惠A股入摩只限內地券商，包括中信証券(06030) 及海通證券(06837) ，而早已引入騰訊控股(00700) 為股東嘅中金公司(03908) 亦有留意價值。雖然A股入摩唔等於A股一等大升，但過去兩年A股一直低位整固，現水平再大跌風險有限，入摩後又多數指數基金入場掃貨，對A股嚟講一定利好。而過往新興市場入摩首年，嗰個市場點都有得升，相信A股亦唔例外，若然A股回復暢旺，內地券商自然水漲船高。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)