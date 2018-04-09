港股直擊 即巿股評

美股上周五晚受中美貿易戰拖累急挫，不過美國總統特朗普周日在Twitter表示，有信心中國將放下貿易壁壘，而在知識產權也會達成協議。亞太股市今早普遍靠穩，港股一度彈上100天線水平。

恒指高開259點，開市後曾升288點，其後升勢回順，升幅一度收窄至64點，見29909點半日低，其後回勇突破早段高位，明顯升穿10天線(約30275點)，半日收市前升幅進一步擴大，最多升669點，見30514點，一度重上100天線(約30500點)。恒指中午收報30371點，升526點或1.8%，大市成交額636.78億元。

國企指數報12151點，升183點或1.5%。

A股復市半日高收，滬指升0.37%，深成指升0.2%。

美國道指期貨最新升172點，報24098。

50隻藍籌全線錄得升幅，騰訊(00700)升1.8%，報212.6元；滙控(00005)升2%；建行(00939)升1.4%；中移動(00941)升2.5%；平保(02318)升1.8%。另外，吉利(00175)上月總銷量按年增長三成九，股價半日升5.6%；聯通(00762)升1.4%；萬洲(00288)回升4.3%。

焦點板塊

科技股：科技製造股連日受貿易戰拖累，今早普遍回升，舜宇(02382)飆6.1%；瑞聲(02018)升1.5%；比亞迪電子(00285)升3.8%；中興(00763)升7.4%；丘鈦(01478)升3.2%；高偉(01415)升3%；昂納(00877)升4.4%；信利(00732)升5.3%，行業方面，工信部旗下中國信息通信研究院發布《2018年3月國內手機市場運行分析報告》，今年首季中國智能手機出貨量為8187萬部，按年下降27%。另外，中芯(00981)升1.2%；ASM太平洋(00522)升0.8%；鴻騰(06088)升0.6%；普天通信((01720)創新高，半日升12.6%；長飛(06869)升2%。

軟件股：強勢股份今早跑出，上周五(6日)回購485萬股的擎天軟件(01297)創逾一年高，半日飆升17.5%，集團上周亦公布，與華為雲聯手在全國推廣低碳生態產品。另外，金山軟件(03888)升5.8%；金蝶(00268)飆一成；網龍(00777)升2.8%；中國軟件國際(00354)升7.3%。另外，閱文(00772)再創新低，半日倒升0.9%；易鑫(02858)亦穿底，半日回升0.2%。

教育板塊：今早全線造好，中教控股(00839)曾升13.1%，半日升9.9%，成交額1.23億元。另外，民生教育(01569)升4.1%；新高教集團(02001)升6.9%；宇華教育(06169)升5.4%；新華教育(02779)升半成；楓葉教育(01317)升2.6%。

焦點股份

長城汽車(02333)：今早曾逆市跌3.7%，見7.46元創逾一年低，半日無起跌。集團3月汽車銷量按年增長3.3%；今年首3個月，汽車總銷量25.66萬台，按年增加0.97%。中金指集團3月銷量略低於預期，H股目標價由12.5元下調至11.2元。

俄鋁(00486)：甫開急瀉，曾挫41.4%，報2.7元近年半低，半日挫41.4%，成交額1.98億元。美國財政部公布，將對38個俄羅斯個人、官員、公司和國企實施制裁，當中包括俄鋁大股東歐柏嘉(Oleg Deripaska)。俄羅斯工業貿易部長Manturov稱，美國制裁新清單上的俄企將得到額外的政府支持。

龍源電力(00916)：今早曾升6.8%，報6.74元創逾一年高，半日升6.5%，成交額2.72億元。集團3月完成發電量474.03萬兆瓦時，按年增加19.03%；首季累計完成發電量1360.38萬兆瓦時，按年增加20.61%。

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