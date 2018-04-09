港股直擊 即巿股評

美股上周五晚受中美貿易戰拖累急挫，惟美國總統特朗普周日在Twitter表示，有信心中國將放下貿易壁壘。港股今早顯著造好，重返三萬關，一度升穿30500點水平。

恒指高開259點，開市後曾升288點，其後升勢回順，升幅一度收窄至64點，見29909點今早低，其後回勇，中午收市前最多曾升669點，高見30514點，升抵100天線(約30500點)。恒指中午收報30371點，升526點或1.76%，成交額636.77億元。

國企指數報12151點，升183點或1.54%。

藍籌股方面，舜宇光學(02382)重回10天線，急升6.08%; 吉利(00175)上月汽車總銷量按年增39%，股份漲5.61%; 內需股造好，蒙牛(02319)及恒安國際(01044)分別升4.76%及2.41%; 騰訊(00700)升1.77%。

教育股顯著造好，半新股中教控股(00839)急升9.89%; 新高教(02001)於100天線附近見支持，反彈6.94%。另外，宇華教育(06169)及民生教育(01569)分別升5.40%及4.14%。

軟件股抽升，中國擎天軟件(01297)早前公布與華為雲合作全國推廣低碳生態產品，今早飆17.54%; 金蝶(00268)破頂，升10%; 另外，中國軟件國際(00354)及金山軟件(03888)分別升7.34%及5.79%。

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