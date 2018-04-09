即巿股評 港股直擊

上個星期五(4月6日)揀定隻恒指熊(59251)等市跌，事關日線圖上見到恒指已經築起咗條「下降通道」，而由於上個星期五恒指收返上星期三(4日)狂插逾600點嘅失地，所以先見返支陽燭出嚟，於是就博大市回彈到「下降通道」(上個星期五度大約係30168點)先考慮將隻(59251)落場；但可惜嘅係等咗成日唔好似落場嘅機會，就連上返「3」字頭都無。

到今日開市恒指再彈多下，開市報30104點，終於見到個「3」字頭，跟手仲升多少少，依家10點17分，最高見過30133點，又真係掂到吓條「下降通道」頂喎，拆開恒指5分鐘圖睇，明顯見到今朝個上升裂口都仲喺度，高開回落後分鐘圖上再見「圓頂」，頸線位大約係1250分鐘線(5X250線，10點23分報29968點)，恒指依家又咁啱得咁橋係呢個位，雖則SlowSTC(14,3)已經由超買回返落去中軸水平，但MACD剛開始發出轉淡訊號，絕對係將(59251)送落場嘅好時機。

不過靚位還靚位，都要睇吓之後個勢係咪咁行先得嘅。依家10點38分，恒指做緊30002點，開埋恒指牛熊證街貨圖睇，上方熊證最貼價就係30300至30399點，呢度有相當於677張期指，只要現價向上彈多397點就可以食得到呢度嘅街貨。至於下方最貼價嘅牛證就係29500至29599點，呢度有相當於504張期指，若現價向下行502點嘅話，就可以食晒呢堆街貨。

走勢上就似係要下行，但用牛熊證街貨計嘅話就似乎上行有著數，兩難位做咩好？咁就梗係繑埋雙手做旁觀者好過啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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