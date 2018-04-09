港股直擊 即巿股評

長城汽車(02333)逆市受壓，暫時最多跌3.7%，見7.46元創逾一年低，現跌2.2%，成交額1.73億元。其A股升0.09%。

集團公布，3月汽車銷量8.82萬台，按年增長3.3%；產量8.99萬台，上升34.74%。今年首3個月，集團汽車總銷量25.66萬台，按年增加0.97%；產量25.43萬台，上升7.5%。

中金指集團3月銷量略低於預期， H股目標價由12.5元下調至11.2元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。