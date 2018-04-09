今日 09:16
重要通告
港股直擊
珠光控股(01176)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利1.74億元，2016年度虧損1.76億元，每股盈利2.71元，不派息。
期內，收入27.66億元，按年增長44.98%。
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