港股直擊 即巿股評

市場關注中美貿易摩擦升級下，內地A股今日假後復市表現，恒指短期仍受制三萬點的機會較大。

美股三大指數上周五收市均急跌逾2.2%，道指收市大跌572點或2.3%，報23932點；納指收跌2.3%，報6915點；標普500指數收跌2.2%，報2604點。波音收跌3.1%。市場憂慮中美貿易摩擦升級，以及遠不及預期的非農就業數據均打壓市場信心。全個星期納指跌2.1%，三大指數中表現最差。藍籌業績期本周揭序，料主導美股後市。

中美貿易摩擦再升級，美國總統特朗普周四發表聲明說，他已指示美國貿易代表辦公室依據「301調查」，考慮對從中國進口的額外1000億美元商品加徵關稅。對此，中國商務部稱，美國誤判了形勢，美國的行動是極端錯誤的。中國已經做好準備，在應對措施上不會猶豫。如果美國公布額外1000億美元的清單，中國將立刻反擊。那邊廂，特朗普4月8日發布推文稱，「習近平主席和我將永遠是朋友，不管我們在貿易爭端上發生什麼；中國將取消貿易壁壘，因為這是正確的做法；稅收將成為互惠的，雙方將就智識產權達成協議，兩國都有美好的未來！」

經濟數據方面，美國3月非農就業人口新增10.3萬人，為6個月來最小增幅，預期19.3萬，前值31.3萬；美國3月失業率4.1%，預期4%，前值4.1%。

美聯儲官員的講話同樣受到市場關注。聯儲局主席鮑威爾發表了就任以來的首次關於美國經濟前景的講話。他表示，進一步漸進式加息乃聯儲局最佳目標。鮑威爾稱，美國勞動力市場和通脹前景支持進一步漸進式加息，而工資沒有出現跳漲的情況表明勞動力市場「並沒有過度吃緊」。鮑威爾的講話表明，聯儲局加息後美國經濟前景走強，暗示2018年至少還有兩次動作。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.05元，較本港上日收市升1元；騰訊(00700)ADR收報402.29元，跌3.51元；國壽(02628)ADR收報21.2元，跌0.18元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.21元，升3仙；中石油(00857)ADR收報5.33元，跌4仙；中石化(00386)ADR收報7.14元，跌6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.64元，升9仙；聯通(00762)ADR收報9.98元，跌4仙。

ADR港股比例指數報29756，較周二恒指收市跌88點或0.3%。港股上周五反彈，最多升461點，高見29980點，收市報29844點，升326點或1.1%，大市成交額只有986.38億元，為一個半月以來最低。短期支持參考4月4日低位29518點，阻力位參考100天線約30500點附近。內地A股今日假後復市，其表現將影響港股氣氛。

焦點板塊：

中資電力股：發改委公布首季度全國發電量1.57萬億千瓦時，按年增長10%，其中1至2月全國用電量增速創5年來新高，預計4月全國全社會用電量仍將保持平穩增長態勢。留意短期電力股表現。

手機設備股：4月8日，工信部旗下中國信息通信研究院發布的《2018年3月國內手機市場運行分析報告》顯示，2018年1至3 月，中國智能手機出貨量為8187萬部，按年下降27%。留意今日手機設備股表現。

焦點股份

吉利汽車(00175)：3月總銷量12.09萬部，按年增長三成九，按月增長一成。 首季總銷量38.63萬部，按年增長三成九，達至全年銷量目標158萬部的兩成四。

萬科企業(02202)：公布3月銷售簡報，期內實現合同銷售金額506.8億元人民幣，按月增加42.36%，按年則跌20.4%。首三個月累計合同銷售1542.6億元人民幣，按年微升2.7%。

龍源電力(00916)：公布3月份集團完成發電量474萬兆瓦時，按年增長19%。其中風電增加三成四。

長城汽車(02333)：公布3月份實現汽車總銷量88247輛，按年增長3.3%；實現汽車產量89860輛，按年增長34.74%。

比亞迪(01211)：公布3月銷量快報，期內銷售汽車4.32萬輛，新能源汽車佔1.4萬輛。 另外，今年首3個月則累計銷售汽車11.18萬輛。