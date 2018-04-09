即巿股評 港股直擊

中美貿易戰的熱度升降繼續主導上星期的美股及港股走勢，先是總統特朗普早在3月初下令，向進口美國鋼鐵及鋁材產品徵收額外關稅(多個國家但不包括中國獲暫時豁免)，點燃貿易戰的第一個火頭；中國其後宣布總值約30億美元的向美國進口商品加徵關稅清單。3月22日，特朗普簽署備忘錄要求美國貿易代表辦事處(USTR，The Office of the United States Trade Representative)於15日內擬定一份總值約600億美元的中國進口商品，徵收25%到最高45%的懲罰性關稅方案。

復活節假期剛結束的4月3日，USTR就提出總值約500億美元主要針對中國高科技產品的懲罰性關稅方案。對此，中國翌日(若計入美國和中國的地區時差，其實不到半日時間，可見中國已早有準備，亦反映中方不止一次公開表示，中國不想打貿易戰、但也不怕打貿易戰的聲明並非空談)即作出反擊，宣布向美國的大豆、飛機(兩項都是美國出口中國的主要商品)等合共106種貨品加徴25%關稅，涉及貨品總值同樣為500億美元，只待USTR提出的懲罰性關稅方案完成60日諮詢期並通過付之實施，全球兩個最大經濟體便要正式進入貿易戰。

就在特朗普簽署備忘錄的3月22日，美股應聲連續兩日急跌，截至3月23日收市，道指、標普500指數及納指等三大主要指數都創了逾兩年的最大單周跌幅；恒指也於3月23日大裂口跌穿EJFQ以0.75個標準差計算的6個月以來的TrendWatch上升通道。然而，即使在中美可能爆發歷史性貿易戰的「醞釀期」以來，雙方不斷有高層官員異口同聲表示，有信心最終會透過談判解決貿易糾紛，《華爾街日報》甚至引述消息人士指中美官員就貿易問題進行秘密磋商，而美股和港股亦隨着貿易戰降溫的消息而反彈，恒指亦於3月27日重返兩個交易日之前失守的TrendWatch上升通道。

不過，就在中美雙方都已提出等值的高達500億美元的加徵關稅名單，有如一場Show Hand牌局（俗稱「話事啤」或沙蟹）已經派發第5張啤牌進入「晒冷」之際，向來不按牌理出牌的特朗普，真的沒有最估佢唔到只有更估佢唔到，美國時間4月5日，他突然表示已要求USTR對另一批價值1000億美元的中國進口貨品加徵關稅；而中國這次亦迅速還擊，商務部隨即罕有地於晚上召開新聞發布會，聲稱已有非常詳細的反制措施，並且不會排除任何選項。中美爆發貿易戰看來已「冇彎轉」，《彭博》上周六亦引述美國財長姆欽估計，「有一定程度風險」（a level of risk）爆發全面貿易戰，但他又認為，對於循協商解決貿易紛爭仍「審慎樂觀」（cautiously optimistic）。

雖然老徐一直不相信中美會爆發嚴重的貿易戰，但相關消息已令恒指確認跌穿了TrendWatch上升通道，下一篇「搏拳實錄」將嘗試尋找恒指破壞了半年升勢後的投資機會。

老徐