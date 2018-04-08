今日 18:35
重要通告
港股直擊
比亞迪(01211)公布3月銷量快報，期內銷售汽車4.32萬輛，新能源汽車佔1.4萬輛。
另外，今年首3個月則累計銷售汽車11.18萬輛。其中，新能源汽車、燃油汽車，分別銷售2.96萬輛及8.21萬輛。
樓價季漲7.6%超標 升勢料放慢
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【信報月刊】樓價不跌之謎：「新香港人」撑…
弱勢股當道 反彈不可靠
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