即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普在周四晚美股收市後表示，他已指示美國貿易代表考慮針對中國產品加徵涉及1,000億美元關稅。在此消息前，美股周四收升。在消息公布後，標普五百期貨曾急跌1.5%，其後跌幅收窄至約1%。

內地股市周五休市。港股方面，恒指周五早段曾升逾400點，迫近30000點大關，中段升幅一度收窄，收市仍能反彈超過300點。技術上，向上觀望重上30200點水平的機會，支持則參考近29500點的心理關口。

讀者如看好恒指，可留意牛證(60524)，收回價29300點，行使價29150點，19年3月到期，兌換比率10,000；相反，讀者如看淡恒指，可留意熊證(59715)，收回價30400點，行使價30550點，18年9月到期，兌換比率10,000。

騰訊回穩匯豐反彈 中化績後走強

外圍科網股回穩，騰訊(00700)周五早段一度反彈至逼近410元關，午後升幅收窄，唯收市仍升近2%，且重上400元關口。技術上，向上觀望421至425元間的十天及一百天線阻力，如未能守穩400元，支持則參考390元關口。資金近日持續流入騰訊認購證及牛證博反彈，但由於騰訊股價技術走勢轉弱，投資者看好宜留意行使價較低之認購證，當中可留意騰訊購(19912)，行使價450.18元，18年6月到期。如欲留意牛證捕捉日內波幅，則可參考騰訊牛(59652)，收回價394.88元，行使價392.08元，18年11月到期。

另一方面，周三收市前跌幅擴大的滙豐控股(00005)，周五受報道指公司或將撤出四分之一國際市場，並有計劃擴大資產管理業務的消息刺激，承接預托證券升勢高開，周五升約1%，重上73元。向上觀望重上75元的機會，支持參考72元。看好可留意滙豐購(25042)，行使價78.93元，18年7月到期。或滙豐牛(58211)，收回價71.08元，行使價70.08元，18年9月到期。

另外，石油石化股周五普遍上揚，近期強勢的中石化(00386)。中石化周五以全日高位收市，再度逼近逾3年半高。市場憧憬公司或加快混改步伐，業績後持續跑贏大市。投資者看好可留意中化購(21721)，行使價7.77元，18年7月到期。或中化牛(59639)，收回價6.66元，行使價6.51元，18年11月到期。

內銀內險反彈 市場觀望博鰲論壇

內銀內險股周四午後曾急挫，周五普遍反彈不足1%。市場觀望國家主席習近平在博鰲論壇有關中國或對外開放市場的發言，當中內地金融業為焦點，內銀內險股周五表現較反覆。

近期弱勢的中國平安(02318)，周五早段曾重上80元，收市仍未能重返其上，向上觀望重上82元的機會，支持可參考近日低位78元水平。看好可留意平安購(11145)，行使價84.89元，18年7月到期。或平安牛(62381)，收回價74.68元，行使價74.08元，18年6月到期。

至於另一隻內險股中國人壽(02628)，周五升近1％，續受制於22元水平。向上觀望重上22元的機會，支持參考21元水平。看好可留意中壽購(24052)，行使價22.93元，18年6月到期。

內銀股方面，資金焦點仍在建行(00939)上，此股周五早段曾逼近8元水平。向上觀望重上8.1元的機會，支持參考7.8元水平。看好可留意建行購(23880)，行使價8.51元，18年8月到期。或建行牛(60264)，收回價7.55元，行使價7.45元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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