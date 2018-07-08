即巿股評 港股直擊 國際財經

過去一個星期環球股票市場的焦點依然是中美貿易戰，日前白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)重申，未訂下向價值500億美元的中國進口貨開徵關稅的實施日期，令市場憧憬中美貿易緊張關係有望緩和，推動美股周四高收，道指反彈近1%，標普500指數和納指分別漲0.69%和0.49%，三大指數皆錄得三連升。

言猶在耳，總統特朗普卻突然發聲明，指有見中國不公平的報復措施，下令美國貿易代表(USTR)研究，根據「301條款」對額外1000億美元中國進口貨品徵收關稅的可行性，以及確認哪些產品應納入徵稅清單。

消息公布後，美股指數期貨立即轉跌，道指期貨一度挫逾400點。評級機構穆迪預計，中美貿易緊張局勢進一步升級，或導致未來金融市場更為波動。摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)則在年度致股東函件中表示，市場波幅擴大的一大後果就是令恐慌加劇，從而拖慢實體經濟的復甦，令企業削減投資和招聘活動，故此，投資者須提防市場對波幅擴大反應過度的風險。

港股方面，恒指周五補漲，高開231點，及後反覆升461點，高見29980點，逼近3萬點關口後回順。午後升幅一度收窄至89點，低見29608點，恒指尾市再抽高，最終收報29844點，漲326點(1.11%)。主板成交額約986.38億元，上升股份佔56%。

從信報EJFQ系統的日線無基準輪動圖【圖】可見，港股恒生綜合指數分類11個板塊中，部分跌至落後方格的板塊例如工業、消費品、科技股等，相對動力的跌勢有所減緩，原材料股的相對動力甚至出現止跌回穩跡象。

不過，即使大市領頭羊的相對動力喘穩，但未見其相對表現回升，故恒指已進入反彈階段之說，仍言之尚早。

以往本欄多次強調，大市的強勢股數目多寡，可反映股市的內部質素。令人失望的是，反映整體大市強勢股買盤的強勢股指數正處於跌勢，由3月20日的37.3%近期高位，急插至3月27日失守20%，目前正於低位反覆；反映弱勢股沽壓的弱勢股指數期間一度飆升至50.6%，為2016年12月30日以來最高，現階段仍在高位徘徊。

換言之，恒指觸發第三隻腳跌浪後，弱勢股指數明顯高於前兩輪跌浪，而且，現時港股成交以弱勢股為主，反映近期整體港股的內部質素略嫌欠佳。

技術走勢方面，恒指2月9日急插至低見29129點後，在隨後個半月以長方形的形態運行，長方形底線支持位置約29850點，卻在周三明顯跌穿該水平，周五剛好收於其下。短期若恒指未能重返長方形區間之內，料走勢進一步向淡；下一個支持位約28900至29100點，即成交密集區頂(約29165點)、2月9日低位(約29129點)和200天移動平均線(約28900點)所在位置。

無論如何，股民必須注意的是，目前中美貿易戰醞釀升級，這些不明朗因素會繼續困擾未來兩個月環球股市，令市況變得異常波動，須考慮收緊風險管理。

信報投資研究部

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