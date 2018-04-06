港股直擊 即巿股評

隔晚美股續回升，港股周三重挫661點後，今日造好。但美國總統特朗普研究進一步對價值1000億美元的中國進口貨品徵收關稅，窒礙反彈力度，大市成交額亦跌至不足千億，為一個半月新低。

恒指今早高開231點，報29750點屬半日低，開市後升幅擴大，曾升461點，見29980點全日高，未能重上三萬關，升勢之後回順，中午升371點。午後甫開升幅急縮，恒指曾僅升89點，見29608點全日低，及後回勇升逾300點。恒指收報29844點，升326點或1.1%。大市今日上升股份比例為56%，下跌股比例為44%。

港股本周只有3個交易日，恒指埋單跌248點或0.8%；連跌三周累挫1657點或5.3%。

全日成交額986.38億元，較上日減少約103.97億元或9.5%，為2月21日以來新低。

國企指數收報11967點，跌110點或0.9%。國指全周跌30點；連跌三周累挫705點或5.6%。

恒指即月期貨收市升432點或1.47%，報29837點，低水8點。

A股今日休市，下周一(9日)復市，滬深港通雙向交易亦恢復。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨今早曾挫逾四百點，最新跌204點，報24264。美國今晚將公布上月非農就業數據。

特朗普本港時間今早下令美國貿易代表(USTR)研究，對價值1000億美元(7800億港元)貨品徵收關稅的建議，聲明指出，有見中國不公平的報復措施，已指令USTR考慮，根據301條款，對額外1000億美元中國入口貨徵收關稅的可能性，以及確認哪些產品合宜被徵關稅。

中國商務部回應指，中方必定採取新的綜合應對措施，在中美經貿問題上，中方立場已經講得很清楚，中方不想打，但不怕打貿易戰，如美方堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方將奉陪到底，不惜付出任何代價，必定予以堅決回擊。

藍籌股方面，騰訊(00700)回升2.1%。建行(00939)升1.5%；滙控(00005)升0.9%；友邦(01299)升1.4%；平保(02318)升0.7%。另外，中移動(00941)升1.6%；新地(00016)升1.7%；「三桶油」升1.1%至2.6%。相反，電能(00006)跌0.4%；聯想集團(00992)跌0.7%；恒安(01044)跌0.6%；金沙中國(01928)跌1.2%。

焦點板塊

貿易股：中美貿易摩擦愈演愈烈，多隻美國業務或出口業務比例較重的股份逆市受壓。汽車零件股方面，敏實集團(00425)見逾7個月低，收市跌4.9%；德昌電機(00179)跌半成；福耀玻璃(03606)跌3%。另外，豬肉股萬洲國際(00288)跌3.4%；創科實業(00669)曾挫3.2%，收市倒升1.8%；偉易達(00303)跌2.4%。科技製造股普遍向下，中芯(00981)跌1.4%；ASM太平洋(00522)跌1.6%；比亞迪電子(00285)遭大摩降評級至「沽售」，目標僅睇10元，股價跌2.8%，連跌6日；鴻騰(06088)挫6.1%，連跌第8日；中興(00763)挫4.1%；丘鈦(01478)跌4.6%；高偉(01415)跌2%；昂納(00877)跌3.4%；信利(00732)挫4.6%；只有蘋果概念孖寶瑞聲(02018)和舜宇(02382)分別回升2.1%和3.5%。

科網軟件股：今日表現兩極，騰訊旗下閱文集團(00772)創上市新低，收市跌2.7%；易鑫集團(02858)亦創新低，收市跌2.3%；眾安在綫(06060)跌0.7%；網龍(00777)跌0.5%。相反，金蝶(00268)回勇飆升8.7%；擎天軟件(01297)升4.3%；中國軟件國際(00354)升1.5%；IGG(00799)升1.5%。

水泥及建材股：市場續炒水泥漲價題材，海螺水泥(00914)破頂，收市升5.3%；華潤水泥(01313)創逾6年半高，收市升5.8%；中建材(03323)升3.4%；西部水泥(02233)升3.2%；金隅(02009)升1.4%；海螺創業(00586)升3.1%。鋼鐵股方面，馬鋼(00323)升5.2%；鞍鋼(00347)升4.3%；中國東方(00581)升3.5%。另外，中材股份(01893)升3.5%；聯塑(02128)升1.7%。

焦點股份

澳優乳業(01717)：今早曾升6.1%，見6.93元逾8年新高，收市升1.7%。集團向中信集團旗下中信農業產業基金管理以每股5.18元配售2.49億股，代價約12.9億元，作價較前收市價折讓約20.67%。此外，晟德大藥廠亦向中信農業產業基金管理轉讓1.3億股，代價6.73億元。完成後，中信農業產業基金管理將成最大單一股東。

紅星美凱龍(01528)：今早復牌高開13.8%，收市升7.6%。集團提出有條件自願現金要約，向合資格股東購回並予以註銷最多約3.889億股H股，每股作價11.78元，總代價約45.81億元，涉及股份佔已發行股本總額約9.87%，不會就A股提出要約。每股作價較停牌前收市價10.02元，溢價17.56%。

國際娛樂(01009)：今日落鑊，收市飆23.5%，報2.26元，成交額大增，收市達1.37億元。當中市前錄兩手共5100萬股成交，每股作價2元，涉資1.02億元。

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