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今日 16:38 港股直擊 即巿股評

德銀降內險股目標價 VNB增長明顯放緩

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德銀發表報告，下調多隻內險股目標價，幅度介乎5%至24%。

該行表示，內險股去年下半年壽險新業務價值增長放慢，財產險增長亦乏善足陳，雖然除中國平安(02318)外，其他主要股份經歷近期調整後，估值已回落至歷史低位，但預期出現明顯增長復甦訊號前，內險股的股價表現仍會受到限制。

德銀分別把2018至2019年新業務價值(VNB)預測分別調低13%及13.4%，料今年平均增長為5.9%，而明年為17.3%，相信平保於首季的更錄3.8%的負增長。該行指，內險板塊去年下半年VNB增長明顯放緩，影響市場情緒，主要險企今年將專注保障類產品及代理生產力。惟德銀認為，轉型過程需時，加上受去年上半年高基數影響，故料下半年才有改善，料今年上半年VNB放緩至負增長0.3%、今年下半年則加快至16.4%。

德銀表示，料需時更長時間重建信心，偏好一些過去面對挑戰時，仍有較好往績紀錄的股份，該行較看好往績較佳的股份，包括平保及中國太保(02601)，兩者均維持「買入」評級，但將平保目標價由104.1元降至95.2元，太保則由51元降至42.8元。

至於中國人壽(02628)目標價則由28.5元降至24.7元，繼續維持「持有」評級。

此外，德銀指，新華保險(01336)股價近日調整過度，雖然目標價亦由51.5元降至48.8元，但將評級由「持有」上調至「買入」。

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