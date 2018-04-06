即巿股評 港股直擊

論到價值投資，市場公認的翹楚是美國著名投資者畢非德，早於十多年前他曾如此描述其投資風格：「我的血管里85%流著格雷厄姆的血，15%流著費雪的血。」後者是菲利普‧費雪(Philip Fisher)，被譽為「成長股價值投資策略之父」，擅長尋覓未被發掘而具備高盈利增長潛力的股份。所謂未被發掘的股份，按現在的理解，就是股份擁有高增長能力，但其價值卻未有反映到股價上。而今日分析的股份，筆者認為某程度上具備這樣的特質，所說的就是思城控股 (01486)，於2013年12月20日在創業板以全配售方式上市，當時股票代號為8320，並於2015年4月24日中午宣布申請轉上主板，最終在同年8月3日正式成為主板股份。

業務新發展機遇

轉板前最後公布業績截至2014年底，股東應佔溢利約2880萬元，之後兩年溢利分別約2767萬和2075萬元，倒退3.93%和25.02%；加上於2017年上半年錄得溢利再倒退逾七成，所以股份被市場忽略不足為奇，對比2016年底收市價和2017年低位分別報3.31元和2.10元 (見於去年10月)，跌逾36%。但於今年2月底卻高見4.68元，約四個月從低位累升1.23倍，引起我的關注。翻查昔日公告，集團於去年11月22日晚上宣布認購BIM (Building Information Modelling，建築資訊模型) 諮詢公司「香港互聯立方」49%股權，並於同年11月29日收市後宣布完成，當日股份為「零成交」，收報2.25元，較低位僅升7.14%，可見市場當時未有意識到BIM發展機遇。思城為首家使用BIM技術來編製送審圖則，而成功獲香港屋宇署批准的建築設計公司。

前景展望三重點

截至去年底總建築面積超過1億平方米，總用地面積超過8800萬平方米，僱員也由2016年底不足600人，增至2017年底的770人，增長逾三成。因著業務轉型與增聘人手的配合，令集團於2017全年錄得溢利約3349萬元，較2016年增長逾六成；若單看2017下半年溢利，增長更見驚人，高達2.29倍 (約913萬元 → 3006萬元)。參考2017全年業績公告，集團表示於去年11月底收購香港互聯立方股權後，為集團貢獻一個月收益已約294萬元，而香港互聯立方於2017年底餘下合約金額約4374萬元，集團相信連同其於傳統建築設計業務方面的經驗及人脈資源，能為客戶創造更多價值。集團前景展望有三個重點，其一是為資訊科技發展作好準備，將BIM技術融入建築設計及其他相關專業技術概念，推動智慧城市發展；其二是與北京市政總院建立戰略合作夥伴關係，有助開擴於中國內地城市化發展帶來的巨大市場潛力；其三是與北京市政總院攜手在深圳增設大灣區創新中心，務求改善及加強集團在此區域市場的滲透力度。

潛在升幅近五成

參考2016和2017年每股盈利分別為0.107和0.129元，增長20.56%，按著上述集團業務前景看好，假設2018年每股盈利增長為20.56%是非常保守估算，2018年每股賺不少於0.1555元，對比2013年底上市時每股賺0.066元，五年累增1.36倍；但於2013年底和2018年3月底股價分別報2.36和4.05元，五年累升只有71.61%，所以若每股盈利增長全然反映到股價上，理應不低於5.56元，較現價4.05元之潛在升幅超過37%，若考慮到實際盈利增長理應不止三成，合理價已可上調至6元，較現價差距近五成。最後想指出於3月29日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示，參與者有101名，持有約8141萬股，較公眾持股量少近497萬股，表示在CCASS的全屬街貨，其中首五名參與者佔參與者總數僅4.95%，卻持有約5098萬股，計出街貨佔比為62.61%，因已高於六成，反映貨源歸邊，視為基本因素之外另一能帶動股價上揚的條件。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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